Calciomercato: conferma Donnarumma, arriva ad una condizione

In sede di calciomercato arriva una importante conferma che riguarda da vicino Gianluigi Donnarumma, che può arrivare solo ad una condizione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Durante la sosta per le Nazionali, ancor di più per il fatto che sta per volgere al termine la stagione in corso, è normale che le voci relative al calciomercato si fanno sempre più insistenti. Mancando i campionati, le attenzioni di tutti si dirottano sulle trattative per cercare di portarsi in avanti con il lavoro in vista dell’estate. In tal senso, uno degli uomini più chiacchierati dell’ultimo periodo è sicuramente Gigio Donnarumma, la cui esperienza al Paris Saint Germain procede, come sempre, tra alti e bassi. Tra momenti esaltanti e profonde critiche.

A prescindere dalle valutazioni soggettive e dalla antipatia per alcune scelte professionali che non tutti hanno compreso e condiviso, siamo al cospetto di uno dei portieri più forti su scala mondiale. Per continuità ma anche per le doti che ha, che sono una totale anomalia. In tal senso, però, arriva una svolta importante relativa al possibile ritorno di Donnarumma in Serie A, con questa operazione che può diventare possibile solo ad una condizione. E la notizia non farà sicuramente piacere ai tifosi del Milan.

L’ex Milan Donnarumma può far rientro in Serie A: trattativa a sorpresa

Il suo contratto in scadenza nel 2026 rappresenta una tentazione per chiunque sia alla ricerca di un grande portiere. In tal senso, secondo quanto raccontato da TuttoSport oggi in edicola, è da tenere in considerazione il nome di Gianluigi Donnarumma anche e soprattutto per la porta dell’Inter. Questo affare, però, può andare in porto, facendo verosimilmente andare su tutte le furie i tifosi del Milan, solo però ad una condizione. Andiamo a vedere tutti i dettagli a riguardo.

Perché il sogno diventi realtà è necessario in primo luogo che non si concluda la trattativa per il rinnovo di Donnarumma con il Paris Saint Germain, ed in secondo luogo che il calciatore accetti una riduzione dell’ingaggio da 10 milioni di euro che attualmente gli viene riconosciuto dai parigini, che ovviamente hanno disponibilità economiche fuori portata per i club italiani. Inter compresa

In ogni caso, il portiere non chiude la porta nonostante il suo passato al Milan e la notizia non può non far sanguinare il cuore ai suoi ex tifosi. Ricordiamo che non troppo tempo fa Donnarumma è stato accostato anche al Napoli nel discorso relativo al dopo Meret, ma si tratta di una pista non percorribile. Soprattutto per ragioni di ordine economico.