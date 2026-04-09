Due certezze dopo Napoli-Milan: questi calciatori se resta Conte andranno via

Una partita può dire molto più del risultato. Napoli-Milan lascia in eredità due indizi che fanno riflettere sul futuro.

Napoli-Milan è stata un po’ la prova del nove riguardo scelte che erano rimaste in dubbio fino ad ora ma che in realtà già da diverso tempo sembravano già in via di definizione. La partita più importante della stagione, poi, non poteva prescindere dai calciatori più importanti. Il fatto che questi due elementi della rosa non siano scesi in campo, evidentemente, la dice lunga sulla considerazione che Antonio Conte ha di loro.

In estrema emergenza, Conte ha dovuto inventarsi anche l’attacco, schierando Giovane dal primo minuto e ricevendone una risposta molto interessante. L’ingresso poi di Alisson Santos nella ripresa ha cambiato completamente la partita e ha regalato al Napoli una vittoria che proietta gli azzurri verso il secondo posto.

Ma ci sono due scelte che il tecnico ha fatto, e non è la prima volta che fa, che confermano una sensazione ormai piuttosto chiara. Due elementi della rosa che a inizio campionato sembravano poter diventare titolari inamovibili sono stati definitivamente bocciati. E per loro, se dovesse restare il tecnico pugliese, non ci sarà più spazio in azzurro.

Il primo nome è quello di Alex Meret. Conte aveva detto a inizio stagione che i due portieri partivano alla pari, ma un po’ gli infortuni, un po’ le scelte successive, hanno fatto capire chiaramente quale sia la preferenza del tecnico.

Vanja Milinkovic Savic, infatti, è stato schierato in tutte le partite importanti dell’ultimo periodo, quello in cui sono stati presenti entrambi i portieri. In sostanza si è capito che, quando c’è da scegliere e la posta si alza, Conte preferisce sempre puntare sul portiere serbo. Questo vuol dire possibile addio per Meret, il portiere dei due scudetti, che ancora una volta si ritrova in bilico e potrebbe salutare a fine stagione.

Beukema è ormai l’ultima scelta in difesa: se resta Conte andrà via

Come lui, un altro acquisto col botto di questa estate, che però, a differenza di Milinkovic-Savic, non è riuscito a scalzare gli attuali titolari. Stiamo parlando di Sam Beukema. Il difensore ex Bologna è stato lasciato nuovamente in panchina e Conte gli ha preferito Juan Jesus e Oliveira al fianco di Buongiorno.

Il fatto che ormai, neanche in assenza di Di Lorenzo e Rrahmani, Beukema riesca a trovare spazio è sintomatico del fatto che non ha convinto Conte. E quindi anche per lui in estate potrebbero aprirsi le porte per una possibile cessione. Ci sono squadre in Premier interessate e sicuramente gli si troverà una collocazione.

Ma questo, così come per Meret, è legato comunque alla riconferma di Conte, che in questo momento, viste le sempre più insistenti voci sulla Nazionale, è tutt’altro che scontata.