Napoli-Parma, niente rinvio: posticipato l’inizio del match. Il comunicato

Non ci sarà il rinvio di Napoli-Parma: l’inizio del match è stato posticipato alle ore 18.30. Il comunicato ufficiale emanato dal club SSC Napoli

Il fischio d’inizio di Napoli-Parma è stato posticipato alle 18:30. Da poco è arrivata l’ufficialità da parte del club, con un comunicato apparso sul sito ufficiale dell’SSC Napoli. Il motivo scatenante è stato la caduta di alcuni pezzi del tetto del San Paolo dopo la tempesta di ieri, e inizialmente si è ipotizzato addirittura il rinvio della partita, o in alternativa di far giocare il match a porte chiuse, ma dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco si è optato per questa scelta. All’ipotesi rinvio si è opposto con fermezza il Parma, che avrebbe accettato anche di giocare a porte chiuse pur di disputare il match.

Napoli-Parma, niente rinvio: il comunicato del club

Dopo il sopralluogo da parte dei vigili del fuoco per esaminare la tenuta e la sicurezza del San Paolo, si è deciso per il posticipo della partita di mezz’ora. Il fischio d’inizio sarà dunque previsto per le ore 18.30: Ecco il comunicato apparso sul sito dell’SSC Napoli: “La Società Sportiva Calcio Napoli comunica che l’incontro Napoli – Parma, in programma oggi allo stadio S. Paolo, avrà’ inizio alle 18.30 anziché alle ore 18.00, come inizialmente programmato.

L’orario di apertura dei cancelli per l’ingresso è previsto per le ore 15.30 – 16.00″

Napoli-Parma, le probabili formazioni

Ecco come i due allenatori Gattuso e D’Aversa potrebbero schierare le formazioni in occasione di Napoli-Parma:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman (Grassi), Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All.: D’Aversa