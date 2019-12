Nuova maglia Napoli, arriva la presentazione sui social – VIDEO

In attesa della prima gara ufficiale di Gennaro Gattuso il Napoli fa una sorpresa ai propri tifosi. Arriva la presentazione della quarta divisa da gioco

E’ tutto pronto, o quasi, per il match tra Napoli e Parma valevole per la 16esima giornata di campionato. Nell’attesa che si decida sul rinvio, Aurelio De Laurentiis ci ha tenuto a fare un regalo di “Natale” ai propri tifosi.

Il presidente partenopeo ha infatti presentato, tramite social, la quarta maglia del Napoli, che al momento sembra riscuotere un gran successo tra i commenti. Scopriamo tutti i dettagli della nuova divisa targata kappa.

Nuova maglia Napoli, una divisa ricca di significato

Torna il nero sulle casacche del Napoli, ma stavolta ci sono parecchi particolari che spiccano. Il primo su tutti, la rappresentazione della cartina dei quartieri partenopei.

Infatti tutti e 30 i quartieri sono rappresentati, da Fuorigrotta a Scampia, da Soccavo al Vomero, in una maglia che sembra voler appartenere al popolo azzurro.

Inoltre per la prima volta vediamo il logo monocolore, tinto interamente di azzurro, senza lo scudo centrale in blu. Un particolare molto apprezzato, che da sicuramente un tocco di uniformità alla maglia. Per quanto riguarda il font dei numeri e del nome, dovrebbe essere lo stesso delle prime tre maglie, e dovrebbe assumere lo stesso colore del logo.

Vi lasciamo qui sotto il video di presentazione della quarta divisa del Napoli.

L.P.