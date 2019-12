Napoli-Parma a rischio rinvio per maltempo: la situazione

Spunta il rischio rinvio del match tra Napoli e Parma in programma alle ore 18:00. Infatti il maltempo di ieri avrebbe causato alcuni danni al San Paolo

Cresce il rischio di rinvio del match tra Napoli e Parma. Infatti a causa del maltempo registrato ieri, caratterizzato da violenti raffiche di vento e temporali, il San Paolo avrebbe subito dei danni.

Ad essere colpita maggiormente, è proprio la copertura dell’impianto di Fuorigrotta, che sembrerebbe pericolante. Il rischio più grande è la possibile caduta di pezzi di copertura sul pubblico. Il settore più danneggiato, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe quello adibito alla tribuna stampa.

Napoli-Parma, rischio rinvio: in corso il sopralluogo

Così scattato l’allarme, adesso è in corso un sopralluogo dei Vigili del Fuoco che stanno verificando che non ci siano pericoli nè per il pubblico nè per i calciatori.

Inoltre dalle ore 12:00, è partita la riunione straordinaria tra la commissione del Comune ed il Gos, proprio per decidere quale decisione prendere.

Al San Paolo per verificare l’agibilità dell’impianto, sono al lavoro anche alcuni operai. Inoltre cresce anche l’ipotesi di giocare il match a porte chiuse. Vedremo quale sarà il resoconto dell’incontro tra Comune e Gos.

L.P.