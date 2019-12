Calciomercato Napoli, Florenzi in lista di sbarco: un jolly prezioso

Cacciato da mister Paulo Fonseca, adesso Alessandro Florenzi è sul mercato. Per gli azzurri un’opportunità per pescare un jolly

La Roma di Paulo Fonseca sta sorprendendo tutti grazie al suo gioco spumeggiante, propositivo e senza paura. A Roma la tifoseria sembrerebbe aver ritrovato l’entusiasmo che gli mancava, con i giallorossi che sono di nuovo in lotta per la Champions League.

Sembrerebbe andare tutto per il verso giusto, eppure a Roma è spuntato un mini caso, riguardante colui che doveva essere il capitano post De Rossi. Stiamo parlando di Alessandro Florenzi, tuttofare giallorosso che non sembra essere nei piani futuri di Fonseca.

Inoltre tra “il bello de nonna” ed il pubblico giallorosso nonc’è mai stata la stessa empatia creatasi con De Rossi e nemmeno a dirlo, Francesco Totti. Quindi una sua possibile cessione, non sarebbe nemmeno vista male dalla tifoseria.

C’è anche da dire che a giugno la Nazionale disputerà l’europeo ed Alessandro vorrebbe giocarlo a tutti i costi. Proprio per questo anche il calciatore vedrebbe bene una cessione, per avere una chance di giocare la competizione continentale.

IL Napoli d’altro canto avrebbe bisogno di un jolly, pronto a sacrificarsi in campo e dare il suo contributo in qualsiasi modo. Andiamo quindi ad osservare la situazione.

Florenzi e la possibile suggestione Napoli

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di alcuni obiettivi azzurri come Amrabat, centrocampista del Verona, il giovane Soumarè del Lille o Zlatan Ibrahimovic, che in realtà è più una suggestione dei tifosi.

Così nelle ultime ore è spuntata anche la suggestione Florenzi. Il romanista nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso potrebbe fare sia il sostituto di Giovanni Di Lorenzo che il regista con Allan al suo fianco. E non solo, infatti l’esterno della Nazionale potrebbe anche essere usato come vice-Callejon.

In passato si era provato anche ad intavolare una trattativa con la Roma, in uno scambio con il terzino albanese Elseid Hysaj, ma non andò in porto.

La Roma adesso però ha fissato il prezzo del cartellino, che si aggira intorno ai 25 milioni. Sul giocatore però ci sono anche l’Inter, al momento la favorita, e la Fiorentina. Vedremo se il terzino a Gennaio cambierà maglia e se riuscirà a vestire l’azzurro.

L.P.