Il rinnovo di Callejon non è più impossibile. Clamorosa riapertura tra lo spagnolo ed il Napoli che potrebbe piazzare il colpo più importante confermando l’ex Real Madrid.

L’arrivo di Gennaro Gattuso ha riportato, in casa Napoli, serenità ed entusiasmo oltre ad un forte vento di cambiamento che potrebbe risultare utile per risanare i contrasti e l’alta tensione delle ultime settimane. Con un ambiente più tranquillo e disteso non è da escludere che possano tornare in auge i rinnovi ormai congelati di big come Mertens e Callejon, dati da tempo per partenti visti i malumori generali. Eppure qualcosa pare possa cambiare con un soffio di vento a favore del Napoli di De Laurentiis che lancia segnali distensivi e di vicinanza alla squadra utili a modificare le carte in tavola. Secondo quanto sottolineato ieri da ‘Calciomercato.it’ il patron azzurro ha apprezzato gli sforzi fatti da Callejon nelle ultime settimane per ricucire lo strappo post-Salisburgo e si è detto disponibile a parlare della sua situazione nei prossimi giorni con il suo agente.

Calciomercato Napoli, rinnovo Callejon: spuntano le cifre

Dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ di oggi arrivano ulteriori conferme sul possibile rinnovo di Callejon. Il quotidiano parla di una proposta azzurra per un contratto di 2 anni a 3 milioni di euro a stagione che il numero 7 del Napoli si sarebbe convinto ad accettare. Così facendo lo spagnolo ex Real Madrid allungherebbe l’accordo in scadenza giugno 2020, rinunciando in via definitiva alla chance cinese che era stata paventata nelle scorse settimane. Si tratterebbe di una vera e propria svolta che consentirebbe al Napoli e nello specifico a Gattuso, di usufruire ancora per un paio di stagioni dei pieni servigi dell’esterno spagnolo.

LEGGI ANCHE->>>> Rinnovo Mertens, aria di cambiamento: la riapertura di De Laurentiis

La rosea inoltre evidenzia come con l’inizio del nuovo anno cominceranno poi le discussioni per i rinnovi contrattuali anche dei polacchi Arek Milik e Piotr Zielinski.