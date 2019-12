Torna il Barcellona a Napoli con i Camp ufficiali dopo il grande successo dello scorse edizioni.

Come si apprende dal comunicato ufficiale i Football Camp ufficiali del Barcellona faranno il loro ritorno a Napoli dopo lo strepitoso successo delle precedenti 3 edizioni del 2018 e 2019, andate sold out in poche settimane e con più di 300 bambini partecipanti provenienti da tutta la Campania e anche da altre numerose località italiane. Il comunicato in questione parla nello specifico dell’intero evento che vedrà il ritorno del Barcellona a Napoli: “Si è tenuta martedì 10 dicembre, alle ore 15, la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Barça Camp Italia all’ASD Micri, scuola calcio di Volla (NA). Symon Buda, fondatore di Macsy ha illustrato la formula del camp: “Sarà la tappa più a sud del programma 2020. La formula è quella che ha avuto successo in questi anni. Gli iscritti per una settimana potranno allenarsi con i tecnici del Barcellona, i migliori al mondo, così da apprendere valori e metodologie di allenamento”.

Ha preso la parola il presidente dell’ASD Micri Michele Visone: “Siamo onorati e felici di ospitare da noi la quarta edizione del Barça Camp Italia. Ringrazio la Macsy per l’opportunità e tutto lo staff della scuola calcio per l’impegno quotidiano che ci ha consentito di raggiungere questo e altri importanti traguardi”.

Simona Cenci, Amministratore Unico di Macsy, ha descritto le modalità di partecipazione: “I ragazzi vivono una bellissima settimana. Oltre agli allenamenti, si può essere scelti per una settimana di allenamenti insieme ai pari età del Barcellona nella Ciudad Esportiva, sede della Cantera blaugrana. Inoltre, c’è la possibilità di essere selezionati per la Barcellona World Cup, unico torneo internazionale organizzato dal club, al quale partecipano tutte le Barça Academy del mondo”.

Barcellona a Napoli, il ritorno del camp: format

Il comunicato prosegue spiegando: “Confermata la sede presso il Centro Sportivo San Michele di Volla, dal 12 al 17 luglio 2020. E non poteva essere diversamente, dopo l’accoglienza e la risposta che i Camps del Barça hanno ricevuto da Napoli e da tutta la Campania in questi anni, grazie alla fondamentale collaborazione dell’ASD Micri. La Micri, Scuola Calcio Elite, al 10° anno dalla sua fondazione rappresenta una realtà di riferimento nel calcio giovanile campano. Il format tecnico proposto dal Barça è sempre quello che sta avendo un notevole successo in Italia, un Camp intenso, faticoso, con molta attenzione all’insegnamento e al perfezionamento tecnico, pensato dai tecnici della Cantera più famosa al mondo appositamente per le città italiane, ma sempre molto divertente, e nel rispetto dei massimi standard qualitativi d’insegnamento calcistico, garantito dai tecnici blau-grana che arriveranno direttamente e appositamente da Barcellona. Ricordiamo che gli i Barça Academy Camps Italia sono i Campus di calcio ufficiali del FC Barcelona rivolti a bambini e bambine dai 5 ai 16 anni (nati tra il 2004 e il 2015) organizzati dall’azienda Macsy Srl, licenziataria ufficiale del FC Barcelona in Italia, San Marino e Sud Europa. Sono già più di 7.000 i bambini che hanno partecipato negli ultimi 5 anni agli oltre 75 Camps del FC Barcelona organizzati da Macsy nella località più prestigiose d’Italia ed Europa. Anche la prossima estate quindi tutti i bambini e le bambine di Napoli e della Campania, avranno la possibilità di vivere questa esperienza unica. Visto lo straordinario successo dei precedenti Barça Camp organizzati a Napoli nel 2018 e 2019, andati tutti sold out, l’invito degli organizzatori è quello di affrettarsi ad effettuare l’iscrizione per non rischiare di rimanere fuori.

Anche perché per chi acquistasse il Camp entro il 31/12/20 è prevista un imperdibile Xmas Promo, con in regalo 1 articolo a scelta del valore di 120 €, da scegliere tra l’abbigliamento ufficiale del FC Barcelona 2019/20 o scarpe da calcio Nike, regalo che verrà spedito direttamente a casa. Ma sono solo 50 i regali disponibili. Una “Promo” resa possibile grazie alla partnership tra Macsy e Officina dello Sport – GTZ Distribuzione

Ricordiamo che il Camp si svolgerà dal 12 al 17 luglio 2020 presso il Centro Sportivo San Michele – Via Carafa – Pomigliano d’Arco (NA).

IN CAMPO UNO STAFF QUALIFICATO COORDINATO DAI TECNICI DELLA CANTERA

La peculiarità dei Barça Academy Camp è rappresentata dal fatto che gli allenatori ufficiali del FC Barcelona, saranno presenti ogni giorno e per tutto il periodo sui campi dall’allenamento, affiancati dai tecnici Macsy.

I tecnici della Barça Escola sono tecnici di altissimo profilo. A loro spetta il compito di pianificare la parte prettamente tecnica del Camp, programmando il lavoro degli allenatori Macsy (allenatori professionisti Uefa A e Uefa B). Lo Staff in campo è ulteriormente integrato dalla presenza costante di 1 fisioterapista, 1 responsabile di campo, 1 direttore, 2 assistenti femminili, 1 nutrizionista.

Gli allenamenti sono “aperti” e visibili al pubblico.

I PLUS DEI BARÇA ACADEMY CAMPS – IL SOGNO DI GIOCARE A BARCELLONA: TEAM ITALIA, BARÇA ACADEMY WORLD CUP, SETTIMANA DI ALLENAMENTO

Chi parteciperà al Barça Academy Camp Napoli 2020 potrà essere scelto per far parte del Team Italia, un team molto speciale che nel 2021 (settimana di Pasqua) parteciperà a Barcellona alla Barça Academy World Cup 2021, l’unico Torneo Internazionale organizzato dal FC Barcelona con le squadre provenienti da tutte le Barça Academy del mondo! I ragazzi italiani scelti potranno confrontarsi con le squadre giovanili ufficiali del FC Barcelona e avranno l’opportunità di giocare e divertirsi anche con tutti gli altri ragazzi nel mondo che come loro hanno scelto di conoscere la metodologia della Cantera del Barça! Giocheranno alla Masia, la casa di Messi e compagni.

Già la prossima Pasqua, dal 6 al 9 aprile 2020, a Barcellona, quasi 70 bambini italiani scelti tra i partecipanti ai Barça Academy Camp organizzati da Macsy nel 2019 in Italia voleranno a Barcellona a partecipare alla Barça Academy World Cup 2020, difendendo i colori azzurri. Un sogno che si realizza. Tra questi, diversi bambini napoletani e campani che hanno partecipato al Camp del 2019.

Oltre a questo, anche un secondo “premio”, perché alla fine del Camp alcuni ragazzi potranno essere invitati ad allenarsi per una settimana con i pari età del settore giovanile del Barça. La scelta non sarà dettata esclusivamente dalla bravura del giocatore ma i tecnici catalani andranno ad individuare i ragazzi che durante il week end avranno espresso al meglio la filosofia e i valori della Scuola Barça.

UN RINGRAZIAMENTO ALL’ASD MICRI

Un ringraziamento speciale da parte del FC Barcelona e di Macsy all’ASD Micri del Presidente Michele Visone, ancora una volta, dopo la felice esperienza degli anni passati, partner fondamentale dell’evento, per la collaborazione fornita, per l’entusiasmo, la professionalità e per rendere possibile organizzare il Camp in una sede sportiva così prestigiosa e attrezzata.

ISCRIZIONI

Per iscriversi basta collegarsi al sito www.barcaacademy.it e scegliere il Barça Academy Camp Napoli. É molto semplice, veloce e intuitivo. Le iscrizioni sono già aperte.

Per informazioni: Macsy Srl – Tel +39 0541 1492265 –[email protected]”