Nonostante l’apparente riavvicinamento non si placano le voci sul possibile addio di Dries Mertens che sarebbe finito nel mirino del Manchester United.

Anche nella serata dell’esordio di Gattuso col Napoli, Dries Mertens è partito dalla panchina, trovando il campo solo a ripresa inoltrata nel tentativo di ribaltare la sfida. Ennesimo segnale di un momento tutt’altro che positivo per il folletto belga al centro come sempre di assordanti voci di calciomercato. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un possibile riavvicinamento al club, con eventuale discorso rinnovo tutto da esplorare nelle prossime settimane. Mertens infatti ha il contratto in scadenza 2020 e rappresenterebbe chiaramente una ghiotta chance per diverse squadre anche a livello europeo. Proprio a tal proposito ieri prima di Napoli-Parma, Giuntoli a ‘Sky Sport’ aveva ammesso: “I dialoghi coi calciatori non sono mai finiti. Ci sono discorsi aperti, vedremo cosa succederà. Ma c’è grande serenità”. Tra i discorsi aperti quindi anche quello legato a Mertens, ancora ignaro del suo reale destino.

Calciomercato Napoli, il Manchester United punta Mertens: contatti avviati

A dispetto delle parole di Giuntoli che tengono aperta ogni porta, i principali top club europei hanno da tempo messo nel mirino Dries Mertens accostato anche ad Inter e Borussia Dortmund nelle scorse settimane. La lista di pretendenti al belga si allunga giorno dopo giorno e l’ultima suggestiva chance arriverebbe dalla Premier League. Si tratta del Manchester United che è pronto ad accogliere l’attaccante del Napoli all’Old Trafford. Secondo quanto riportato dal ‘The Mail’ la trattativa sarebbe già in fase avanzata con i ‘Red Devils’ del manager Solskjaer che avrebbe stabilito i primi contatti con i rappresentanti dell’attaccante belga allenato da Gattuso, per cercare di anticipare la concorrenza in vista della prossima estate. Dal rinnovo alle suggestioni estere: il futuro di Mertens è un vero e proprio rebus.