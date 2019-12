Il Campus Barcellona torna a Napoli: la conferenza e le date

Il Campus Barcellona torna a Napoli, dopo le edizioni del 2018 e del 2019 che hanno fatto registrare sold out. La conferenza di presentazione e le date

Il Campus Barcellona fa tappa a Napoli. E’ stata infatti confermata la tappa a Volla, che si terrà dal 12 al 17 luglio 2020 presso il Centro Sportivo San Michele. Quella di Volla sarà l’unica tappa nel Sud Italia del Barça Camp Italia. Tutti gli allenamenti saranno diretti dagli allenatori ufficiali della Cantera del FC Barcelona, che arriveranno appositamente e per l’evento. Il Camp sarà aperto a bambini e bambine dai 5 ai 16 anni. Grande opportunità per i partecipanti, che avranno la possibilità di essere selezionati per il Team Italia che parteciperà nella Pasqua 2021 a Barcellona alla “Barça Academy World Cup”, l’unico Torneo internazionale organizzato dal club catalano. Inoltre ci sarà anche la possibilità di essere invitati a Barcellona per allenarsi una settimana con i pari categoria della Cantera dell’FC Barcelona.

Il Campus ufficiale del Barcellona torna in Campania dopo le edizioni precedenti nel 2018 e 2019, in cui hanno partecipato bambini provenienti da tutta la Campania e altre località del Belpaese.

Campus Barcellona a Napoli: la conferenza

La conferenza stampa di presentazione della 4° edizione del Barça Camp Italia si è tenuta lo scorso 10 dicembre alla Scuola calcio Micri, a Volla. Il fondatore di Macsy, Symon Buda, ha illustrato come sarà strutturato il Camp: “Sarà la tappa più a sud del programma 2020. La formula è quella che ha avuto successo in questi anni. Gli iscritti per una settimana potranno allenarsi con i tecnici del Barcellona, i migliori al mondo, così da apprendere valori e metodologie di allenamento.”

Spazio anche al presidente dell’ASD Micri Michele Visone: “Siamo onorati e felici di ospitare da noi la quarta edizione del Barça Camp Italia. Ringrazio la Macsy per l’opportunità e tutto lo staff della scuola calcio per l’impegno quotidiano che ci ha consentito di raggiungere questo e altri importanti traguardi”.