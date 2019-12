Dopo la sconfitta con il Parma il nuovo allenatore Gennaro Gattuso ha cenato con De Laurentiis per parlare dei problemi della squadra

Inizia malissimo l’avventura al Napoli del nuovo tecnico Gennaro Gattuso, che ieri ha perso 1-2 in casa contro il Parma di D’Aversa. Mattatori del match Dejan Kulusevski e Gervinho, che sfruttano al meglio due errori degli azzurri: il primo clamoroso di Kalidou Koulibaly, che liscia la palla e manda Kulusevski in porta, facendosi anche male nel tentativo di recuperare. Sul secondo gol invece gli azzurri si fanno trovare impreparati sulla ripartenza di Gervinho, che parte dalla difesa e arriva in porta scambiando con Kulusevski e realizzando il gol del definitivo 1-2 nei minuti di recupero. Con la sconfitta maturata ieri, adesso sono 8 le partite consecutive senza vittoria del Napoli in campionato, e la zona Champions League con ogni probabilità dopo questa giornata sarà ancora più lontana.

Tanto da lavorare per Gattuso, che nella serata di ieri, come riporta l’edizione odierna de La Repubblica dopo la partita ha cenato con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, per parlare dei problemi della squadra e sul come risolverli. Non è da escludere che i due abbiano parlato anche della questione relativa alle multe, questione su cui il tecnico stesso aveva garantito ai suoi giocatori che ne avrebbe parlato con il presidente. Novità in arrivo?

Napoli-Parma 1-2: il tabellino della prima di Gattuso

Ecco il tabellino della prima partita con Gennaro Gattuso allenatore, Napoli-Parma:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (Infortunato – 6′ Luperto ) , Mario Rui; Fabian, Allan (62′ Mertens ), Zielinski; Callejon, Milik, Insigne (78′ Lozano ). All. Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà (66′ Grassi ); Kulusevski, Cornelius (Infortunio – 17′ Sprocati poi sostituto al 76′ da Pezzella ), Gervinho.

Arbitro: Marco Di Bello.

Marcatori: 4′ Kulusevski (P); 64′ Milik (N); 93′ Gervinho (P)

Ammoniti: Gervinho (P); Gagliolo (P); Mertens (N); Milik (N);

Recupero: PT – 2′; ST – 4′.

