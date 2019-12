A gennaio il Napoli andrà a caccia di un nuovo regista da regalare a Gennaro Gattuso. Tra i nomi più in voga c’è quello di Sander Berge, centrocampista visionato con attenzione nel doppio confronto col Genk.

Il KO di ieri contro il Parma ha evidenziato ancora una volta tutti i limiti del Napoli nonostante l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso. Il neo tecnico azzurro ha provato ad apportare le prime modifiche alla squadra partendo dal modulo: 4-3-3 al posto del vecchio 4-4-2, almeno dall’inizio. Nel centrocampo a tre ci ha pensato Allan a ricoprire il ruolo di regista davanti alla difesa, senza però raccogliere risultati memorabili. È apparso quindi fin troppo evidente come il Napoli sia in difficoltà proprio in quella zona di campo e l’unica soluzione al problema potrebbe arrivare dal prossimo calciomercato di gennaio. Da Lobotka a Torreira passando per Berge del Genk, i nomi per provare a tamponare le defezioni della rosa costruita in estate non mancano.

Calciomercato Napoli, Berge e le voci sul futuro

Se Amrabat sembrerebbe il primo colpo per il prossimo giugno, a gennaio il Napoli potrebbe virare invece su un calciatore con caratteristiche differenti come Sander Berge. Il regista del Genk non pensa però alle molteplici voci di mercato che lo vedono protagonista. Il 21enne nazionale norvegese è infatti apparso tranquillo sul futuro ai microfoni di ‘Het Laatste Nieuws’: “Posso assicurarvi che non sono il tipo che si fa distrarre dai rumors. Estate o inverno, in ogni periodo di mercato ci sono molte speculazioni sul mio futuro. Ma al momento non c’è nulla di concreto, questa è la verità. Giocare la Champions con il Genk è un sogno che diventa realtà per me, ma non è perché siamo usciti che penso di lasciare il club. Possiamo parlarne se arriva un club che mette sul tavolo la cifra giusta, altrimenti resterò al Genk fino a fine stagione“.