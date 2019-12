Ibrahimovic Napoli, parla De Laurentiis: l’annuncio sullo svedese

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha svelato ai microfoni di Sportitalia il possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha svelato novità importanti sul futuro di Zlatan Ibrahimovic come svelato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo pensato a lui con Ancelotti, ora prima di pensare a lui ho altre priorità: rimettere in sesto una squadra che deve giocare in un modo diverso”. Sulle tracce del campione svedese ci sarebbero diversi club europei ed italiani, con il Milan in pole. A sorpresa questa mattina sono arrivate le dichiarazioni a sorpresa dell’ex dirigente al Milan, ora al Monza, Adriano Galliani, ai microfoni de “Il Corriere della Sera”: “Ibra? Gli ho proposto un contratto di due anni e mezzo. Gli ho detto ‘Vieni da noi, stai sei mesi in Lega Pro. Poi l’anno prossimo saliamo in B e fra due stagioni siamo in A”.

Ibrahimovic Napoli, De Laurentiis su Gattuso

Lo stesso numero uno del club partenopeo ha, poi, parlato del neo-allenatore del Napoli: “Noi eravamo riconosciuti in tutta Europa col 4-3-3 Sarriano, e Gattuso ha fatto bene con questo modulo al Milan. Adesso occorre pazienza”. Poi ha aggiunto nuove dichiarazioni sulla possibile cessione di Dries Mertens ai microfoni di Sky Sport: “Un interesse dell’Inter? Ha un contratto con cui puoi andare da tutte le parti tranne che in Italia. È chiaro così?” De Laurentiis a tutto tondo che ha toccato così diversi temi riguardanti il Napoli. Temi di estrema attualità, soprattutto in vista della sessione invernale di calciomercato che si avvicina sempre di più. Gennaio è alle porte con la società partenopea che starebbe pensando a nuovi innesti per rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso.