Sorteggio Champions League, le avversarie di Napoli, Juventus e Atalanta

Champions League, i sorteggi validi per gli ottavi di finale. Gli accoppiamenti delle tre italiane ancora in gioco: Atalanta, Juventus e Napoli.

C’è grande attesa per il sorteggio di Champions League che decreterà le avversarie di Atalanta, Juventus e Napoli agli ottavi di finale. Le squadre qualificate sono sedici, divise in due fasce dopo il lungo percorso della prima fase che ha visto i bianconeri trionfare nel proprio girone davanti all’Atletico Madrid. Azzurri e nerazzurri hanno invece strappato il pass alle spalle di Liverpool e Manchester City.

PRIMA FASCIA: PSG (Francia), Bayern Monaco (Germania), Manchester City (Inghilterra), Juventus (Italia), Liverpool (Inghilterra), Barcellona (Spagna), Lipsia (Germania), Valencia (Spagna)

SECONDA FASCIA: Real Madrid (Spagna), Tottenham (Inghilterra), Atalanta (Italia), Atletico Madrid (Spagna), Napoli (Italia), Borussia Dortmund (Germania), Lione (Francia), Chelsea (Inghilterra)

Regolamento: non possono incontrarsi squadre dello stesso Paese o dello stesso girone. Le squadre in prima fascia giocheranno il ritorno in casa.

Sorteggio Champions League, avversarie di Napoli, Juventus e Atalanta: le date degli ottavi

Molto bene per Atalanta e Juventus, malissimo per il Napoli. Questo il bilancio del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Per i bergamaschi arriva il Valencia, tra le meno temibili della prima fascia, mentre i bianconeri di Maurizio Sarri se la vedranno contro il Lione evitando dunque problemi maggiori. Servirà un’impresa al Napoli che ha di fronte un doppio confronto con il Barcellona di Leo Messi. Tra le altre da segnalare il big match tra Real Madrid e Manchester City e quello tra Atletico Madrid e Liverpool. Tutte da scoprire le sfide tra Chelsea e Bayern Monaco, e Paris Saint Germain e Borussia Dortmund.

Gli ottavi di finale sono in programma in quattro finestre: andata 18-19 febbraio 2020 e 25-26 febbraio, ritorno 10-11 marzo e 17-18 marzo.

Sorteggio Champions League, le avversarie delle italiane:

Borussia Dortmund-Psg

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Monaco

Lione-Juventus

Tottenham-Lipsia

Napoli-Barcellona

Le date degli ottavi:

Atalanta-Valencia 19 febbraio

Napoli-Barcellona 25 febbraio

Lione-Juventus 26 febbraio

Ritorno ottavi Champions League: le date

Valencia-Atalanta 10 marzo

Juventus-Lione 17 marzo

Barcellona-Napoli 18 marzo