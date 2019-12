Sorteggio Europa League: seguilo in DIRETTA streaming

Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League scatta oggi a Nyon a partire dalle ore 13. C’è grande attesa per le avversarie di Roma ed Inter.

L’Europa League entra nella fase calda. Alle ore 13 a Nyon, dopo i sorteggi di Champions League, prendono il via quelli dedicati alla seconda competizione continentale. Due le italiane in lizza che si giocheranno le loro chance: Inter e Roma. I nerazzurri sono retrocessi dalla Champions nel girone di Dortmund e Barcellona, mentre i giallorossi sono arrivati secondi nel proprio raggruppamento come sottolineato dalla divisione i fasce.

Sorteggio Europa League, le fasce

Teste di serie: Ajax*, Salisburgo, Inter, Benfica*, Siviglia, Malmoe, Basilea, Lask, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Basaksehir, Braga, Manchester United

Non teste di serie: APOEL, Brugge*, Bayer Leverkusen*, Olympiakos*, Shakhtar Donetsk*, Copenaghen, Getafe, Sporting, Cluj, Eintracht, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Roma, Wolverhampton, AZ Alkmaar

*Retrocesse dalla Champions League

Sorteggio Europa League, dove vederlo: seguilo in DIRETTA

Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League sarà visibile sui canali Sky Sport 24 (200) e Sky Sport Football (203) ed in streaming per gli abbonati Sky tramite Sky Go (disponibile su pc, tablet e smartphone scaricando l’app) oppure gratuitamente con l’ausilio del sito dell’UEFA in lingua originale.

Le possibili avversarie dell’Inter: Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Brugge, Apoel Nicosia, Copenaghen, Getafe, Sporting Lisbona, Cluj, Eintracht Francoforte, Glasgow Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Wolverhampton, Az Alkmaar

Le possibili avversarie della Roma: Siviglia, Malmo, Basilea, LASK Linz, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Braga, Manchester United, Ajax, Salisburgo, Benfica

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA SUL SITO UEFA