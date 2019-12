Napoli-Barcellona, c’è un dato che fa sorridere gli azzurri

Napoli-Barcellona, nelle quattro volte in cui i blaugrana hanno incontrato un’italiana nelle fasi finali di Champions, 3 volte sono stati eliminati. I precedenti

L’urna di Nyon non è stata benevola per il Napoli di Gattuso, che agli ottavi di finale di Champions League dovrà vedersela con il Barcellona di Messi, Griezmann e Suarez. Per la prima volta il sei volte pallone d’oro Lionel Messi metterà piede nel San Paolo, lo stadio che fu il teatro delle imprese di un altro argentino, Diego Armando Maradona, el Pibe de Oro. Sarà dunque a dir poco complicato per il Napoli sfatare il tabù: gli azzurri infatti non sono mai riusciti ad andare oltre gli ottavi di finale nella massima competizione europea. Ci vorrà un’impresa, come quella compiuta dalla Roma ai quarti di finale la passata stagione.

Napoli-Barcellona, i precedenti dei blaugrana con le italiane

C’è però un dato statistico che fa sorridere il Napoli: escludendo la finale di Berlino vinta contro la Juventus nel 2015, nelle ultime 10 stagioni il Barcellona ha affrontato nelle fasi finali di Champions League 4 volte una squadra italiana, e per 3 volte ne è uscito eliminato. Infatti, i blaugrana hanno vinto solo contro il Milan nel 2013, rimontando il 2-0 maturato a San Siro con un 4-0 al Camp Nou, e sono invece stati eliminati in semifinale nel 2010 contro l’Inter nell’anno del Triplete, ai quarti nel 2017 contro la Juventus, e l’anno scorso contro la Roma, sempre ai quarti di finale. Si tratta ovviamente di meri dati statistici, il Napoli è forse nel momento più critico da quando Aurelio De Laurentiis è al comando della squadra, ma da qui a febbraio tante cose possono cambiare, e la speranza deve essere sempre l’ultima a morire. Appuntamento al San Paolo il 25 febbraio, con la gara di andata Napoli-Barcellona.