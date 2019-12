Ancelotti torna in panchina: è fatta con il club inglese

Pochi giorni dopo l’esonero da parte del Napoli, il tecnico Carlo Ancelotti riparte dalla Premier League. Trovato l’accordo con il nuovo club

Dopo soli 6 giorni dopo essere stato sollevato dall’incarico di allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti è pronto ad una nuova avventura in Premier League. Sembra ormai praticamente fatta con l’Everton, e nelle prossime ore potrebbe già arrivare l’annuncio ufficiale da parte dei Toffees. Il tecnico emiliano ha infatti incontrato in serata i vertici dell’Everton, e sembra sia arrivata subito la fumata bianca. Dopo otto stagioni dalla sua ultima esperienza in Premier League sulla panchina del Chelsea, Carlo Ancelotti è pronto a tornare in Inghilterra, questa volta alla guida del club di Liverpool.

Buona notizia anche per il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che non dovrà continuare a pagare il lauto ingaggio dell’ex allenatore e del suo staff.

Ancelotti all’Everton, i dettagli dell’accordo

Dopo l’esonero dell’allenatore dell’Everton Marco Silva, la squadra è stata affidata a Duncan Ferguson, in attesa del nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Carlo Ancelotti da parte del Napoli, il tecnico è stato subito contattato dalla dirigenza dell’Everton, e l’accordo è stato trovato oggi dopo un incontro durato diverse ore. Con ogni probabilità l’esordio dell’ormai ex tecnico del Napoli avverrà nella prossima gara di campionato contro l’Arsenal, mentre mercoledì nei quarti di Coppa di Lega contro il Leicester sarà ancora Duncan Ferguson a guidare la squadra. Everton nel destino del tecnico emiliano, che proprio al Goodison Park alzò al cielo Premier League e FA Cup la stagione prima di essere esonerato dal Chelsea.