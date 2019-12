Ancelotti Everton, dall’Inghilterra: dove si trova l’ex allenatore del Napoli

L’ex allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, sarebbe pronto per una nuova avventura in Premier: contatti in corso con l’Everton

Possibile nuova avventura per Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del Napoli, esonerato pochi giorni fa dal presidente De Laurentiis, potrebbe accettare subito un club inglese. Sulle sue tracce ci sarebbe l’Everton come svelato da Sky Sport. Inoltre, come rivelato dall’edizione inglese di Sky il tecnico di Reggiolo si troverebbe già a Liverpool per incontrare la dirigenza dei Toffees. Dopo l’Arsenal un’altra compagine d’Oltremanica avrebbe così avviato i contatti con l’ex Napoli. L’Everton avrebbe bisogno immediatamente di una nuova guida tecnica dopo l’esonero del manager Marco Silva. Attualmente la squadra è stata affidata a Duncan Ferguson. Nel frattempo lo stesso Ancelotti dovrebbe risolvere il proprio contratto con la società partenopea.

Ancelotti Everton, i primi contatti

Carlo Ancelotti tornerebbe così in Premier dopo l’ultima avventura dal 2009 al 2011 con il trionfo in campionato, FA Cup e Community Shield. Pista più difficile per l’Arsenal, che avrebbe cambiato obiettivo virando sull’ex centrocampista dei “Gunners” Arteta dopo l’esonero di Emery. Così potrebbe iniziare a breve una nuova avventura per l’allenatore emiliano, pronto a rimettersi alla guida di un club inglese per dimostrare nuovamente il suo valore dopo l’esperienza non troppo esaltante alla guida del Napoli. La Premier League potrebbe così ritrovare un nuovo manager, per riportare l’Everton nei piani alti della classifica dopo un inizio davvero deludente per Kean e compagni. Proprio l’attaccante italiano, ex Juventus, sarebbe felice di avere come allenatore proprio Ancelotti, in grado di esaltare le sue qualità. Nella gara di ieri di campionato il giocatore dei “Toffees”, prima è stato inserito nella ripresa, per poi essere cambiato a pochi minuti dal termine per scelta tecnica.