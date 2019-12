Il Napoli continua a vagliare possibili profili per il centrocampo. Tra questi anche il giovane Soumare per il quale si sarà da battere la concorrenza dell’Inter.

Tanti i nomi sul taccuino di Giuntoli per il prossimo calciomercato di gennaio. In particolare la mediana sembra il reparto maggiormente in fibrillazione con l’innesto di Amrabat per la prossima stagione che sembra quasi cosa fatta. Eppure il Napoli non vuole saperne di fermarsi e negli ultimi giorni, oltre al solito Torreira, è salito agli onori della cronaca il profilo di Boubakary Soumare. Il roccioso centrocampista del Lille, ha impressionato per fisicità, forza e quantità. Una serie di caratteristiche che stanno però stuzzicando anche la fantasia dell’Inter che da tempo osserva il Nazionale Under 21 francese. Il valore di mercato di Soumare, viste anche le prestazioni in crescendo, è in costante ascesa e il Napoli dovrà sbrigarsi per evitare un esborso superiore nei prossimi mesi.

Calciomercato Napoli, caccia a Soumare: l’intermediario

Inter e Napoli, con il Milan sullo sfondo sono quindi in corsa per Boubakary Soumare. A ‘Radio Punto Nuovo’ l’intermediario italiano, Oscar Damiani ha fatto intendere che nel caso di un approdo in Serie A sarebbero i nerazzurri in vantaggio: “L’Inter fa gola per l’ottimo campionato è in testa e garantisce al calciatore la vetrina della Champions. La trattativa si presenta comunque difficile, perché solitamente i giovani francesi preferiscono la Germania all’Italia. Se serve al Napoli? Potrebbe migliorare la squadra, soprattutto in prospettiva, al momento comunque non ci sono offerte ufficiali di squadre italiane”.

LEGGI ANCHE->>>> Calciomercato Napoli, la richiesta di Gattuso: torna di moda un vecchio pallino

Nessuna offerta ma tanti occhi puntati su Soumare che proseguirà il suo percorso di crescita in Ligue 1 con la maglia del Lille. Intanto dall’Italia non mollano la presa con Napoli ed Inter prontissime a darsi battaglia.