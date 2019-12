Napoli-Parma ha lasciato sensazioni più negative che positive, eppure c’è un dato incoraggiante per Gattuso. La sua squadra corre di più rispetto a quella di Ancelotti.

La vittoria in casa Napoli è diventata una vera e propria chimera. La compagine azzurra non vince in campionato da praticamente due mesi, con il Verona come ultima vittima in Serie A. Neanche l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso al posto di Carlo Ancelotti ha invertito il trend negativo che vede il Napoli velocemente sprofondare verso la metà della classifica, lontanissimo dalla zona Champions. Esordio amaro infatti per l’ex tecnico del Milan che ha debuttato con una sconfitta per 2-1 contro il Parma al San Paolo che ha evidentemente lasciato più segnali negativi che positivi. L’infortunio di Koulibaly, le disattenzioni singole e di reparto, l’avvio shock che ha permesso ai ducali di portarsi subito in vantaggio: sono tutti fattori che contribuiscono ad alimentare una piena bocciatura al primo Napoli di Gattuso. Eppure nonostante tutto c’è un dato che sorride.

Il Napoli di Gattuso corre di più rispetto a quello di Ancelotti

Oltre alla continuità realizzativa e di rendimento ritrovata da Milik c’è una statistica che fa sorridere. Il Napoli di Gattuso corre già più rispetto a quello guidato dalla direzione tecnica di Ancelotti. Contro il Parma gli azzurri hanno corso 115,728 Km (circa 86 in Run+Sprint). Si tratta di una statistica di per sé già incredibilmente alta, ma lo è ancora se paragonata alla media ammirata nel corso della gestione precedente. Con Ancelotti infatti i numeri di corsa si fermavano ad una media di 103,43 Km (ultimo posto della Serie A). Un dato quindi da tener d’occhio che evidenzia quindi già un preciso cambio di rotta effettuato nei metodi di lavoro ed approccio alla partita dalla truppa di Gattuso. Oltre 10 km pieni di corsa in più per il Napoli che dovrà sudare tanto per ritrovare se stesso. Contro il Sassuolo per riconfermare questo trend.