Napoli-Berge, secondo quanto raccolto dalla redazione di Napolicalciolive.com, gli azzurri sono pronti a fare sul serio per il centrocampista del Genk

Che sia un giocatore che piace (e anche molto) al Napoli, non è certamente un mistero: Sander Berge è uno dei nomi in cima alla wish list di Giuntoli, sin da sempre ammiratore del talento norvegese. Un’ammirazione che sta sfociando in trattativa, con gli azzurri pronti a tentare l’affondo per Berge, così da battere la concorrenza del Liverpool e delle altre big europee. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Napolicalciolive.com, il Napoli ha avviato i primi abboccamenti con il Genk e con l’entourage del calciatore, nel tentativo di prenderlo già a gennaio. Gli azzurri hanno grossa stima del norvegese, che rappresenta uno dei primissimi nomi per il centrocampo di Rino Gattuso. Una stima comunicata anche agli agenti dello stesso Berge, ai quali il Napoli ha fatto intendere la centralità presente e futura del proprio assistito nel nuovo progetto azzurro.

Napoli, Berge costa (e neanche poco): la situazione

Classe 1998, il giovane Sander Berge è stata una delle sorprese più rosee di questa Champions League, nonostante il suo Genk non si sia rivelato all’altezza della competizione. Strutturato, tecnico e intelligente tatticamente, il norvegese è un mediano molto completo, bravo nel legare le due fasi di gioco. Insomma, l’identikit perfetto per un Napoli alla ricerca di un calciatore con queste caratteristiche, per completare un reparto lasciato colpevolmente vuoto dalla precedente gestione. Un piccolo scoglio nella trattativa tra gli azzurri e il Genk, comunque, potrebbe essere il costo del cartellino. La società belga fa una valutazione molto alta del calciatore, superiore ai 25-30 milioni di euro. Un costo che potrebbe far tentennare il Napoli e favorire le concorrenti provenienti dalla Premier (Liverpool su tutte).