Torreira Napoli, il centrocampista è pronto a dire addio all’Arsenal dopo solo un anno dal suo acquisto. Gli azzurri tentano di riportarlo in Italia

Dopo che è trascorso un solo anno dall’acquisto di Lucas Torreira da parte dell’Arsenal, nonostante molti pensino il contrario, il centrocampista ex Sampdoria è già pronto a lasciare i Gunners. Come riporta Mark Bryans, giornalista del quotidiano inglese The Times, il centrocampista uruguagio è stato uno dei primissimi acquisti della gestione Emery, un centrocampista grintoso e bravo nelle due fasi, un profilo che mancava da tempo all’Arsenal. E’ diventato sin da subito un giocatore importante, sia per i tifosi che per la squadra, con Emery che era un suo grande ammiratore. Le cose, però, sono cambiate quest’anno. La sua posizione in campo è stata spostata più avanti, quasi come una sorta di numero dieci. Una posizione un po’ strana, che mette Torreira nelle condizioni di pressare molto alto, ma non di esprimere al meglio il proprio gioco. Lo stesso ragazzo preferirebbe giocare più basso, come ha sempre fatto nella propria carriera. Per questo potrebbero aver senso le voci di un suo addio, soprattutto verso l’Italia, dove ha cominciato a giocare nella sua posizione preferita. All’Arsenal ci sono Xhaka e Guendouzi in mediana, è un po’ chiuso lì, perciò non mi sorprenderebbe vederlo andar via, con il consenso di tutte le parti in gioco.

Torreira Napoli, ADL chiede il prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riferito su SkySport dal noto giornalista Ciro Venerato, il Napoli avrebbe già avanzato una prima offerta all’Arsenal per riportare in Italia Lucas Torreira, centrocampista già a lungo seguito quando militava tra le fila della Sampdoria. Il centrocampista uruguayano non sta trovando spazio nello scacchiere dei Gunners, e il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto al club inglese un accordo sulla base di un prestito di 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 mln, per un totale di 30 milioni complessivi.