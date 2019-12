Negli ultimi giorni si è parlato molto del giovane Boubakary Soumare in ottica Napoli. La concorrenza però è agguerrita e il prezzo elevatissimo.

Il Napoli continua a cercare possibili profili per il centrocampo del futuro. In vista dell’estate sembra ormai cosa fatta Amrabat dal Verona, che per questioni di regolamento non può aggregarsi agli azzurri già in inverno. A gennaio però la compagine di Gattuso ha bisogno di un restyling in mezzo al campo e sono diversi i calciatori monitorati dal duo Giuntoli-De Laurentiis. Tra questi anche il giovane francese Boubakary Soumare, roccioso centrocampista di proprietà del Lille osservato in Italia anche da Inter e Milan nelle scorse settimane. Ieri l’intermediario ha detto che per ora non ci sono state offerte ufficiali di squadre italiane, eppure gli azzurri continuano a tenere gli occhi ben aperti. Per aggiudicarsi il giovane mediano transalpino ci sarà però da battere una folta concorrenza oltre ad un prezzo di cartellino complicato da raggiungere.

Calciomercato Napoli, prezzo monstre per Soumare

Secondo quanto riportato da ‘La Voix du Nord’, oltre alle italiane ci sarebbero anche Manchester United e Tottenham attualmente in trattativa per firmare il giovane Soumare, magari già a gennaio. In totale i club in fila per il mediano del Lille sarebbero addirittura sei/otto, tutti con discorsi più o meno aperti con la società francese o con l’entourage del calciatore. In caso di trasferimento a spaventare però è la cifra richiesta che si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro. In Serie A il Napoli ha aperto le discussioni questa settimana mentre in Spagna Real Madrid e Valencia continuano a tenere colloqui per cercare un eventuale accordo. Dal canto suo il Lille con la cifra giusta non si opporrebbe all’addio di Soumare in quanto in organico ci sarebbe modo di rimpiazzarlo con i vari Renato Sanches, Benjamin André e Xeka.