La Lega Serie A si è scusata per l’opera contro il razzismo raffigurante le tre scimmie esposta in sede, che ha suscitato aspre polemiche da club e giocatori

Ha fatto tanto discutere l’immagine delle tre scimmie realizzata dall’artista Simone Fugazzotto esposta presso la sede della Lega Serie A come simbolo della lotta al razzismo. È una vergogna. Ogni volta che la Lega Serie A apre bocca peggiora la situazione. Quelle immagini sono insensibili, imbarazzanti non solo per la Lega ma per i club in tutta Italia.” Ha così commentato l’agente dell’attaccante Romelu Lukaku Michael Yomark la discutibile iniziativa, che è stata aspramente condannata anche dai club, tra cui Milan e Roma, che attraverso i propri canali social si sono pubblicamente distaccati dall’iniziativa.

Scimmie Serie A, la Lega si scusa

Dopo le tante polemiche piovute in seguito all’opera contro il razzismo posizionata davanti all’ingresso della Sala Assemblee della Serie A, la Lega ha prontamente rimosso l’opera, scusandosi per aver urtato la sensibilità di alcuni. E lo ha fatto attraverso il proprio amministratore delegato, Luigi De Siervo, che ha pubblicato una nota ufficiale apparsa sul sito della Lega: “Ci scusiamo con tutti coloro che si sono sentiti offesi per l’opera realizzata da Simone Fugazzotto lo scorso maggio, in occasione della Finale di Coppa Italia. Nonostante l’artista avesse spiegato che il senso della sua creazione fosse proprio un messaggio contro il razzismo, l’opera è apparsa però a molti discutibile. Ciò che non può essere oggetto di discussione è la forte e costante condanna da parte della Lega Serie A contro ogni forma di discriminazione e razzismo, fenomeni che siamo impegnati a sradicare dal nostro campionato”.

La nuova opera contro il razzismo dovrebbe essere presentata entro il prossimo febbraio.