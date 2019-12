De Laurentiis è tornato a parlare alla cena di Natale del Napoli. Gattuso scatenato sul palco: clima di festa prima del Sassuolo

Euforia e voglia di riscatto per il Napoli durante la cena di Natale. Come da tradizione la compagine partenopea, insieme allo staff tecnico e dirigenziale, si è ritrovata a Villa d’Angelo dove ha trascorso una serata tra balli, canti e risate. Sul palco anche uno scatenato Rino Gattuso, neo-allenatore del Napoli, che ha intonato alcune note prima di pensare al Sassuolo, prossimo avversario degli azzurri, che giocherà domani contro il Brescia, match di recupero della settima giornata di Serie A. Ha preso parola anche il presidente Aurelio De Laurentiis come ha svelato il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, che in un tweet ha sintetizzato: “Altro che silenzio De Laurentiis alla cena di Natale ha parlato per una decina di minuti. Nessun accenno alle multe ovviamente ma solo incoraggiamenti al tecnico e alla squadra e l’invito a volare alto!”

Il sito ufficiale del Napoli, inoltre, ha riportato da pochi minuti le dichiarazioni di serata del numero uno del club partenopeo: “Ci voleva una sferzata, Gattuso mi ha subito impressionato per la sua forza e la sua umanità”. Poi ha aggiunto: “E’ l’unico che ci può traghettare verso una grande bellezza. A tutti voi dico: siate sereni perché il peggio è passato. Il sole sorge sulle vostre vite. Viva il Napoli e viva l’azzurro”.

Cena Natale Napoli, la grinta di Gattuso

Domenica sera, 22 dicembre, alle 20:45 il Napoli affronterà al Mapei Stadium il Sassuolo per ritrovare i tre punti che ormai manca da troppo tempo in campionato. Una striscia alternata tra pareggi e sconfitte con il successivo esonero di Carlo Ancelotti. L’avventura di Rino Gattuso sulla panchina degli azzurri non è iniziata nel migliore dei modi con la sconfitta rimediata contro il Parma. La cena di Natale potrebbe essere stata benefica, per certi versi, in modo da ritrovare quella spensieratezza che è andata persa negli ultimi mesi.