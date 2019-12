Resta ancora un rebus il futuro di Zlatan Ibrahimovic: oltre a Milan e Napoli, adesso è spuntata la nuova pretendente proveniente dalla Premier League

Continua ad infittirsi l’alone di mistero attorno al futuro di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è attualmente svincolato dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo da parte del Los Angeles Galaxy, per tornare in Europa a concludere la sua carriera e dimostrare che all’età di 38 anni Zlatan può ancora dire la sua. Il fuoriclasse svedese è stato più volte accostato al Milan e al Napoli, e le parole del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che in un’intervista dichiarò che Ibrahimovic poteva essere un suo desiderio e non solo una suggestione, avevano contribuito ad alimentare i sogni dei tifosi partenopei. In una recente intervista rilasciata a GQ Italia il gigante svedese ha praticamente annunciato il suo ritorno in Italia, dichiarando di tornare nel nostro paese per andare in una squadra che ha bisogno di tornare a vincere. Tutti gli indizi portavano al Milan, ipotesi gradita ad Ibra, ma l’accordo con il club rossonero non è stato ancora trovato a causa delle alte pretese di Mino Raiola, agente di Zlatan. Con il Napoli che sembra essersi defilato, potrebbe adesso aprirsi una nuova pista che porta alla Premier League.

Ibrahimovic, spunta la pretendente a sorpresa: Milan e Napoli avvisate

Con il cambio allenatore avvenuto sulla panchina del Napoli, con Gennaro Gattuso che ha preso il posto di Carlo Ancelotti, le priorità di mercato per gli azzurri sembrano essere altre, ma le nuove sirene di mercato per Ibrahimovic potrebbero provenire proprio dall’ex tecnico azzurro. Infatti Ancelotti a breve verrà ufficializzato come nuovo allenatore dell’Everton, e secondo alcuni rumors provenienti dall’Inghilterra, il primo obiettivo che il tecnico emiliano chiederà alla dirigenza dei Toffees sarà proprio Zlatan Ibrahimovic. Non è un mistero che tra i due ci sia molta intesa, e nonostante la preferenza del gigante svedese resta la Serie A, in caso di fumata nera con il Milan la pista Everton potrebbe improvvisamente prendere quota.