Accostato anche al Napoli nelle ultime settimane dopo l’arrivo di Gattuso, il giocatore sembra ad un passo dal trasferimento in Turchia

Il Napoli dovrà dire addio al suo obiettivo di mercato. In vista di gennaio e con l’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina dei partenopei, tra i profili osservati con interesse ci sarebbe stato anche il terzino del Milan, Ricardo Rodriguez, che non sta trovando tanto spazio tra le fila rossonere. Dopo un inizio da titolare lo svizzero ha dovuto assistere all’esplosione sulla fascia mancina di Theo Hernandez, vera e proprio sorpresa del calciomercato estivo del club milanese. Come svelato dal portale turco Hurriyet il giocatore sarebbe ad un passo dal trasferimento in Turchia al Fenerbahce sulla base di un prestito per i prossimi diciotto mesi. Il Napoli così dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare quella corsia vista l’emergenza con Faouzi Ghoulam, ormai da tempo ai box per problemi fisici.

Calciomercato Napoli, Rodriguez richiesta di Gattuso

Il terzino sinistro sarebbe stata proprio una richiesta dello stesso allenatore del Napoli, Rino Gattuso, che lo conosce molto bene visto che i due hanno lavorato insieme proprio a Milanello. Anche lo stesso agente dello svizzero aveva svelato l’attaccamento del suo assistito nei confronti del tecnico calabrese: ora la notizia del possibile trasferimento in Turchia ha spiazzato un po’ tutti. Nelle prossime settimane si conosceranno meglio le dinamiche della società partenopea, che dovrà limare i dettagli dopo il calciomercato estivo che ha tradito le aspettative durante questi quattro mesi di calcio giocato. L’acquisto di Lozano, per esempio, ora potrebbe rivelarsi controproducente vista la nuova filosofia di gioco dell’ex Milan. A gennaio l’obiettivo del Napoli sarà quello di risolvere anche la questione riguardante chi è in scadenza di contratto: Callejon e Mertens dovranno così decidere a breve il loro futuro per non lasciarsi influenzare da eventi extra-calcistici durante il prosieguo della stagione.