Sassuolo-Napoli, nuova idea per Gattuso: l’azzurro cambia ruolo

Ultima partita del 2019. Gattuso starebbe pensando ad un nuovo ruolo in vista di Sassuolo-Napoli per il giocatore azzurro: le prossime mosse

A Reggio Emilia per vincere, questo è l’obiettivo del Napoli che non riesce a collezionare i tre punti ormai da tanto tempo. Il cambio di allenatore non è stato ancora decisivo vista la prima sconfitta per Rino Gattuso all’esordio contro il Parma. Così come svelato dall’edizione online de “La Gazzetta dello Sport” lo stesso tecnico calabrese starebbe pensando anche ad un cambio di ruolo per un azzurro. Proprio nell’allenamento mattutino, aperto anche al settore giovanile del Napoli, Fabian Ruiz sarebbe stato provato in cabina di regia con Allan spostato come mezzala destra. Sulla sinistra il solito Piotr Zielinski. Con i soli Elmas e il giovane Gaetano come alternative, Gattuso aspetterà un rinforzo proprio nella zona centrale del campo in vista della sessione invernale di mercato. La sfida potrebbe così rappresentare la chiusura dell’anno perfetta dopo due mesi da incubo in campionato.

Sassuolo-Napoli, ultima partita dell’anno

Al Mapei Stadium Gattuso confermerà il 4-3-3 con Lozano che potrebbe partire titolare al posto di Callejon, protagonista ancora in negativo contro il Parma. Al centro dell’attacco sarà confermato Arek Milik, una delle note positive della prima parte di stagione del Napoli. Nel tridente dovrebbe partire titolare anche capitan Insigne con Mertens ancora in panchina. Lo stesso allenatore azzurro dovrà gestire al meglio gli uomini offensivi visto che dovranno girare per tre posizioni in attacco. In difesa ancora chance per Luperto con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne.

Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Ruiz, Allan, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All.: Gattuso.