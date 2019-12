Ancelotti Everton, ci siamo: lunedì la presentazione

Ora ci siamo: l’ex allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, sarebbe ad un passo dall’Everton. Risolti gli ultimi intoppi burocratici con la società partenopea

Ora ci siamo: Carlo Ancelotti sarà (salvo colpi di scena) il nuovo allenatore dell’Everton. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore dopo che è avvenuta la risoluzione contrattuale con la società partenopea, capitanata dal presidente De Laurentiis come svelato da Sky Sport UK. La presentazione dell’allenatore emiliano avrà luogo lunedì e sarà in tribuna per la sfida di Everton-Arsenal a Goodison Park. Nuova avventura per l’ex allenatore del Napoli, che si metterà alla guida di un club inglese dopo l’esperienza del Chelsea. Ancelotti firmerà un contratto fino a giugno 2023 da oltre 13 milioni di euro a stagione diventando il quarto allenatore più pagato al mondo. Dietro soltanto a Pep Guardiola, José Mourinho e Diego Simeone: inoltre, il tecnico italiano guadagnerà quattro milioni in più di Jurgen Klopp.

Ancelotti Everton, una situazione tragica

L’Everton ha collezionato soltanto 18 punti in questo inizio stagionale con il club inglese che ha voglia di riscattarsi. Inoltre, Ancelotti ha avuto garanzie per il mercato con Farhad Moshiri, azionista di maggioranza che ha speso oltre 450 milioni in passato. I primi mesi saranno di ambientamento per poi preparare al meglio la prossima stagione tra acquisti e cessioni importanti. Nel mirino anche il giovane attaccante italiano, Moise Kean, che non sta vivendo un buon momento di forma. L’allenatore emiliano potrebbe essere così anche favorevole alla possibile crescita dell’ex Juventus, che sarebbe nuovamente nel mirino delle big d’Italia. Addio Italia, la Premier ancora la nuova casa di Ancelotti, voglioso anch’egli di rivalsa dopo l’esperienza non troppo esaltante alla guida del Napoli. L’annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore.