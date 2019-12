Lucas Torreira è il primo obiettivo del Napoli per gennaio, e gli azzurri hanno già presentato la loro offerta ufficiale all’Arsenal

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la squadra nella finestra di calciomercato invernale che si aprirà il prossimo gennaio. Per la rincorsa al quarto posto che ad oggi è distante ben 11 punti, il nuovo tecnico Gennaro Gattuso ha assolutamente bisogno di almeno un regista, fondamentale per il suo 4-3-3. Il primo della lista è una vecchia conoscenza del calcio italiano: si tratta di Lucas Torreira, centrocampista uruguayano già seguito in passato dal club azzurro quando ancora militava nella Sampdoria. Acquistato la scorsa stagione dall’Arsenal per 30 milioni di euro, l’ex blucerchiato non sta trovando spazio nello scacchiere di Fredrik Ljungberg e a gennaio potrebbe già cambiare aria. Il Napoli intanto ha già avanzato la prima offerta ufficiale ai Gunners.

Torreira Napoli, arriva l’offerta ufficiale degli azzurri: le ultime

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, il Napoli fa sul serio per Lucas Torreira, ed ha avanzato alla dirigenza dell’Arsenal un’offerta ufficiale. Il club di Aurelio De Laurentiis offre un prestito sulla base di 3 milioni di euro per un anno e mezzo con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. I Gunners sono molto freddi attualmente su questa proposta, ma adesso la palla passa al giocatore, che vuole prima capire qual è il progetto azzurro. La trattativa è ancora tutta in salita, ma se il giocatore dovesse fare pressioni sulla società londinese l’affare potrebbe decollare. In caso di fumata nera, il Napoli potrebbe fiondarsi su Bakayoko, pupillo di Gattuso che lo ha allenato l’anno scorso al Milan.