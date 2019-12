Tutto su Igor, il brasiliano della SPAL che è finito nel mirino del Napoli per il calciomercato di gennaio: ruolo, caratteristiche e prezzo.

Nome nuovo nel calciomercato di gennaio del Napoli: l’obiettivo è Igor, difensore brasiliano che sta facendo molto bene alla SPAL in questo inizio di stagione e viene seguito con grande attenzione anche dall’Atalanta. Il Napoli sarebbe piombato su Igor nelle ultime ore per battere la concorrenza e metterlo a disposizione di Gattuso già alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia.

Igor al Napoli, chi è: ruolo e prezzo

Igor, classe 1998, è stato portato in Italia dalla SPAL la scorsa estate. Acquistato dal Red Bull Salisburgo a titolo definitivo, il brasiliano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Igor ha mosso i primi passi nel Red Bull Brasil, squadra della Serie D locale ma nel 2016 la casa madre ha deciso di portarlo a Salisburgo dove vince la Youth League con la formazione Under 19 e debutta in prima squadra. Il brasiliano però a Salisburgo non troverà mai spazio con continuità tanto da essere girato in prestito prima al Wolfsberger e poi all’Austria Vienna, il tutto fino al trasferimento in Italia di qualche mese fa a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE – Sorpresa Napoli: inserimento per Igor

Igor nasce come difensore centrale ma alla SPAL è stato spesso utilizzato come terzino sinistro o addirittura come esterno nel 3-5-2 di Semplici. Al Napoli quindi il brasiliano potrebbe essere un’ottima alternativa sia a Mario Rui che allo stesso Koulibaly, attualmente out per un infortunio muscolare. Non sono ancora chiare le cifre del possibile accordo per il trasferimento di Igor ma l’operazione dovrebbe chiudersi per un prezzo non superiore ai 10 milioni di euro. Innesto low cost che potrebbe rivelarsi utilissimo nello scacchiere di Gattuso.