Calciomercato Napoli, ritorno Jorginho: il messaggio dell’agente

Il Napoli è alla caccia di un rinforzo a centrocampo che possa magari colmare quel vuoto lasciato dall’addio di Jorginho. Proprio l’agente del regista del Chelsea ha smentito l’eventuale ritorno.

Caccia aperta al nuovo centrocampista in casa Napoli. Tanti i nomi accostati al club azzurro negli ultimi giorni. Da Berge a Lucas Torreira che al momento appare l’ipotesi più suggestiva e percorribile. L’ex doriano potrebbe essere il regista giusto capace di giocare davanti alla difesa abbinando qualità e quantità in modo bilanciato. Un pedina che manca al Napoli sin dall’addio di Jorginho nell’estate 2018 in direzione Chelsea. Proprio il procuratore del metronomo della nazionale italiana ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda sulle frequenze di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ soffermandosi anche sul campionato che sta vivendo la truppa di Ancelotti prima e Gattuso ora: “Il Napoli puntava allo scudetto, come sempre negli ultimi tempi. Ma nel calcio le sorprese ci sono. Per me in Serie A giocano tutti bene, SPAL compresa. Il Napoli è una squadra formata da grandi giocatori, è tutta una questione psicologica. Sarà importante anche il tifo”.

Calciomercato Napoli, niente ritorno per Jorginho

Con l’arrivo di Gattuso il Napoli è tornato al 4-3-3, modulo che ha esaltato con Sarri le qualità proprio di Jorginho, figura che ad oggi manca allo scacchiere partenopeo. Il procuratore dell’italo-brasiliano ha parlato proprio di questo smentendo un eventuale ritorno: “4-3-3? Serve un giocate di qualità a centrocampo. Il Napoli cerca un regista, speriamo possa prendere qualcuno di qualità. Ritorno di Jorginho? Difficile, il Napoli non può comprare un calciatore da 80 milioni di euro. Oggi è inavvicinabile”.

Vette ormai inarrivabili per gli azzurri quelle raggiunte dal regista della nazionale che ha preso per mano il Chelsea anche dopo l’addio di Sarri. Ben 4 reti e due assist per Jorginho in questa stagione tra coppe e campionato.