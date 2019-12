Gattuso carica il Napoli: “Credo in voi, in passato avete dimostrato tanto”

Gattuso carica la squadra: “Credo in voi, in passato avete dimostrato tanto”

Dopo l’allenamento a Castelvolturno il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha caricato la squadra in vista della partita contro il Sassuolo

Domenica alle ore 20.45 il Napoli giocherà al Mapei Stadium contro il Sassuolo l’ultima gara dell’anno, per poi andare in ferie e riprendere il 5 gennaio, quando ci sarà la partita al San Paolo contro l’Inter. L’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli di certo non è iniziata nel migliore dei modi, con la sconfitta casalinga contro il Parma per 1-2, e c’è bisogno subito di un cambio di marcia, per tornare a quella vittoria in campionato che manca ormai da più di 2 mesi, da quel Napoli-Verona del 19 ottobre terminato 2-0 per gli azzurri.

Come riportato nell’edizione odierna del Corriere Dello Sport, dopo l’allenamento a Castelvolturno il tecnico Gennaro Gattuso ha fatto un discorso motivazionale alla sua squadra, per caricare l’ambiente in vista della partita contro il Sassuolo. Ecco le sue parole, riportate sul noto quotidiano sportivo romano: “Io credo in voi perché voi siete una grande squadra e qui c’è gente che negli ultimi anni ha fatto la storia di questa società. Non guardiamo la classifica. Io non sono qua per i soldi, ma perché sono convinto si possa fare bene in un club che ha dimostrato di essere forte.”

Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni

Ecco come i due allenatori Gennaro Gattuso e Roberto De Zerbi potrebbero schierare le loro squadre domenica, quando alle 20.45 andrà in scena Sassuolo-Napoli, gara valida per la 17° giornata di Serie A TIM. Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli:

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Luperto, Manolas, Mario Rui; Ruiz, Elmas, Allan; Callejon, Milik, Younes. All. Gattuso