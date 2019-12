Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni: novità in attacco

Domenica nell’11 iniziale di Ringhio Gattuso potrebbero esserci due novità, a centrocampo e in attacco. Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

Domenica 22 dicembre alle ore 20.45 andrà in scena Sassuolo-Napoli, gara valida per la 17° giornata di Serie A ed ultima partita del 2019. Gli uomini di Gattuso hanno assolutamente bisogno di tornare a vincere, la vittoria in campionato manca ormai da più di 2 mesi, da quando in quel 19 ottobre Arkadiusz Milik stese il Verona con una doppietta. Poi c’è stato l’ammutinamento, il recente esonero di Ancelotti e l’arrivo sulla panchina di Gattuso, che la settimana scorsa ha debuttato con una sconfitta al San Paolo contro il Parma. Il quarto posto valido per l’accesso in Champions League è adesso occupato dalla Roma, distante 11 punti dal Napoli, che ha l’obbligo di tornare a casa con i 3 punti dal Mapei Stadium per ripartire al meglio poi nel 2020, mettendosi alle spalle il periodo buio durante le feste natalizie.

Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni: chance per Younes?

Per la gara del Mapei Stadium contro il Sassuolo, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso riproporrà il 4-3-3, ma con alcune differenze rispetto agli 11 della partita con il Parma. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Elmas, che agirà in cabina di regia con Fabian Ruiz e uno tra Zielinski ed Allan, mentre in attacco rischiano Callejon e Insigne, in ballottaggio rispettivamente con Lozano e Younes. In difesa Luperto dovrebbe prendere il posto dell’infortunato Koulibaly.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli:

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Luperto, Manolas, Mario Rui; Ruiz, Elmas, Allan; Callejon, Milik, Younes. All. Gattuso