Lucas Torreira non è l’unico uruguaiano nel mirino del Napoli che monitora anche il giovane Brian Rodriguez. Ruolo e valutazione.

Il primo obiettivo del Napoli per gennaio è certamente Lucas Torreira. Gli azzurri avrebbero infatti già avanzato alla dirigenza dell’Arsenal un’offerta ufficiale con un prestito sulla base di 3 milioni di euro per un anno e mezzo e diritto di riscatto fissato a 27 milioni. L’ex mediano della Sampdoria non è però l’unico calciatore uruguaiano nel mirino del club di De Laurentiis. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da ‘Calciomercato.it’, infatti, il Napoli sta seguendo con attenzione le prestazioni del classe 2000 Brian Rodriguez. Si tratta di un nome già noto a diverse squadre di Serie A visto l’interesse mostrato nella sessione di mercato estivo da Torino, Lecce e Brescia. Alla fine però il giovanissimo uruguaiano è approdato in MLS dove veste la maglia del Los Angeles FC per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Il 19enne esterno d’attacco ha inoltre conquistato a suon di buone prestazioni anche la nazionale di Tabarez con la quale ha anche messo a referto tre reti.

Calciomercato Napoli, Brian Rodriguez nel mirino: il costo del cartellino

Paragonato in patria a Ruben Sosa, vecchia conoscenza della Serie A, Brian Rodriguez ha visto in soli sei mesi raddoppiare la propria quotazione di mercato arrivando a toccare i 16 milioni di euro. Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate ed anche il Napoli tiene gli occhi puntati sul polivalente esterno dell’Uruguay che potrebbe conferire la giusta freschezza ed imprevedibilità all’attacco di Gattuso che intanto spera di ricevere a gennaio un innesto a centrocampo.

In mediana è il già citato connazionale di Rodriguez, Torreira, il profilo più adatto a ricoprire quel buco d’organico presente nella rosa azzurra. L’ex doriano darebbe al reparto quantità e qualità mancata finora in questa prima metà di stagione.