Il centrocampista azzurro, Piotr Zielinski, è intervenuto oggi a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ spaziando su diversi argomenti: dal cambio con Gattuso al rinnovo di contratto.

Non c’è più tempo per fallire in casa Napoli. Lo sa benissimo Piotr Zielinski, centrocampista polacco, che ha parlato poco fa ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’: “Dobbiamo chiudere con questi risultati negativi, la stagione non è positiva fin qui per noi. Dobbiamo guardare avanti e vincere il più possibile. Difficile da spiegare perchè in Champions facciamo bene e male in campionato. Diamo sempre il massimo ma ci manca sempre qualcosa. Speriamo che da questa domenica possiamo ripartire per far divertire in nostri tifosi”. Zielinski chiede quindi il cambio di rotta alla squadra che domenica sera sarà di scena al ‘Mapei’ contro il Sassuolo in una sfida senza possibilità di appello. Gli azzurri dovranno giocoforza vincere per non perdere ulteriore terreno sulla zona Champions prima della fine dell’anno solare.

Napoli, da Gattuso al rinnovo: parla Zielinski

Zielinski ha proseguito parlando delle difficoltà con Ancelotti e del cambio con Gattuso: “Gattuso è carichissimo, ha voglia di dimostrare il suo valore. Gli abbiamo dato la nostra disponibilità, ci mette intensità e faremo bene. Colpe? La maggior parte è nostra. C’erano partite che volevamo vincere, ma non eravamo cattivi al punto giusto. Ci mancava tranquillità, abbiamo perso punti e ora vogliamo recuperare”. Il centrocampista del Napoli ha proseguito su Barcellona e modulo diverso: “Siamo una grande squadra e possiamo giocarcela con chiunque, lo abbiamo dimostrato col Liverpool. Saranno due partite bellissime, speriamo di vincere e passare il turno. Modulo? Con il Parma abbiamo visto giàò qualcosa di buono, in passato ci siamo divertiti e speriamo che con Gattuso vada meglio. Nel 4-3-3 mi sento nel mio ruolo preferito, la mezzala sinistra“.

Infine sul rinnovo: “Di queste cose si preoccupa il mio procuratore. Ne parliamo da tanto tempo, devo solo pensare al campo. La cena? Serviva un incontro così bello col clima natalizio e le famiglie. Questa serata ci darà una spinta”.