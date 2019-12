Calciomercato Napoli, scambio Politano-Llorente: Conte svela tutto

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, si gode il successo contro il Genoa parlando anche del possibile scambio Politano-Llorente: la rivelazione

La notizia delle ultime ore del possibile scambio Politano-LLorente ha subito scaldato i cuori dei tifosi di Inter e Napoli. In conferenza stampa sono arrivate anche le dichiarazioni di Antonio Conte, raggiante per il successo casalingo contro il Genoa. L’allenatore leccese ha svelato: “Mi cogli di sorpresa con questa notizia. Politano era entrato con la Fiorentina, con il Barcellona. Oggi ha giocato Esposito, giocatore con caratteristiche più specifiche di punta e penso abbia risposto alla mia chiamata”. Finora l’esterno offensivo romano ha collezionato soltanto 305 minuti: l’ex Sassuolo è stato fuori per infortunio per diverse settimane prima di essere tornato a disposizione di Conte. Ma la scintilla con lo stesso allenatore leccese non è scoccata, soprattutto per motivi di carattere tattico. La sua posizione ideale è quella di esterno destro con la possibilità di convergere al centro per realizzare assist e gol con il suo mancino sfavillante.

Calciomercato Napoli, Llorente scelta di Conte. Politano verso l’addio

Già in estate lo stesso Politano sarebbe stato vicinissimo all’addio con la Fiorentina in pole per aggiudicarselo a titolo definitivo. Ora la sua cessione sembra ormai imminente con l’idea del possibile scambio con l’attaccante del Napoli Llorente. Con il 4-3-3 l’ariete spagnolo troverebbe ancora meno spazio rispetto alla gestione Ancelotti, visto che Gattuso vede meglio Milik e Mertens per il ruolo di prima punta. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la chiusura definitiva dell’affare, che accontenterebbe tutte le parti coinvolti. Il centravanti azzurro ritroverebbe volentieri Antonio Conte dopo l’esperienza condivisa alla Juventus. Lo stesso tecnico salentino sarebbe alla ricerca di una valida alternativa di Romelu Lukaku, finora sempre impiegato da titolare al centro dell’attacco. Scambio in vista tra Politano e Llorente per la gioia di tutti.