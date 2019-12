Il Napoli mantiene gli occhi saldamente puntati su Sofyan Amrabat del Verona. Lo stesso centrocampista ha parlato del suo futuro eventuale in azzurro.

Il primissimo colpo della campagna acquisti del Napoli potrebbe arrivare dall’Hellas Verona. Il profilo è quello del giovane centrocampista Sofyan Amrabat, classe 1996 che sta reggendo la mediana del club scaligero. Il 23enne marocchino è stato sicuramente una delle rivelazioni più importanti di questo inizio di campionato, tanto da attirare su di se le attenzioni della società del patron De Laurentiis. Nelle ultime settimane il suo nome è stato infatti avvicinato con forza agli azzurri, tanto da svelare anche le prime cifre di un possibile accordo col Verona che a sua volta lo aveva prelevato dal Brugge con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. In caso di chiusura della trattativa col Napoli Amrabat sarebbe comunque arruolabile solo dal prossimo giugno in quanto ha già giocato in questa stagione almeno una gara ufficiale con due club: nello specifico l’Hellas e lo stesso Brugge.

Calciomercato Napoli, Amrabat il primo colpo: la rivelazione del calciatore

Per il momento non c’è nulla di ufficiale ma il destino di Amrabat sembra in procinto di legarsi proprio al Napoli per il prossimo futuro. Lo stesso centrocampista marocchino ha avuto la possibilità di commentare le voci di calciomercato sul suo conto rivelando che presto deciderà il suo futuro. Parlando ai microfoni di ‘Fox Sports Olanda’ Amrabat ha quindi ammesso: “Di solito cerco di concentrarmi solo sul giocare e distanziarmi da tutto, ma da quanto ho letto è quasi fatta per il mio passaggio al Napoli. Ora voglio stare in vacanza con la mia famiglia ma presto prenderò la mia decisione”.

La strada imboccata sembra proprio quella di un possibile passaggio al Napoli, ovviamente al termine della stagione con il Verona.