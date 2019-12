Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli: dubbio in attacco per Gattuso. Ballottaggio tra Callejon e Lozano a destra. Calcio d’inizio alle 20.45.

A Reggio Emilia il Napoli di Gennaro Gattuso prova a svoltare conquistando tre punti fondamentali prima della sosta natalizia. Di fronte il Sassuolo di De Zerbi che arriva dalla buona vittoria contro il Brescia raccolta nel recupero infrasettimanale di mercoledì. Umori quindi opposti per le due compagini: da una parte i neroverdi che navigano tranquillamente a metà classifica, e dall’altra il Napoli che non vince dal lontanissimo 19 ottobre in campionato e che ha da recuperare un distacco enorme dal quarto posto che vale la Champions. La distanza dalla Roma ad oggi è di ben 14 punti e non vincere in casa del Sassuolo significherebbe dire probabilmente addio ad ogni velleità di rimonta europea già a margine della lunga sosta invernale. Per provare a sbancare il ‘Mapei’ Gattuso, dopo il KO col Parma, si affiderà ancora al 4-3-3. Sassuolo-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Per tornare alla vittoria il tecnico azzurro si dovrebbe affidare a Luperto, nonostante gli ultimi acciacchi fisici, insieme a Manolas in difesa con Di Lorenzo e Mario Rui a completare il reparto. In mediana Allan torna mezzala con Fabian regista basso e Zielinski terzo a sinistro. Il dubbio vero di Gattuso è in attacco dove Callejon sembra leggermente in vantaggio su Lozano per una maglia da titolare a destra. Insigne e Milik completeranno invece il tridente azzurro per Sassuolo-Napoli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Obiang; D.Berardi, Locatelli, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi.

A DISP.: Turati, Russo, Rogerio, Peluso, G.Ferrari, Tripaldelli, Magnanelli, Djuricic, Ghion, Mazzitelli, Traorè, Bourabia, Raspadori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Ospina, Daniele, Hysaj, Elmas, Mertens, Gaetano, Younes, Llorente, Lozano, Leandrinho.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

Sassuolo-Napoli è in programma alle ore 20.45 al Mapei Stadium e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.