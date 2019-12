Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli: le scelte di Gattuso rispetto alla sfida d’esordio contro il Parma. Gli schieramenti dei due allenatori

Vincere per chiudere un 2019 non troppo esaltante. Il Napoli scenderà in campo tra poco più di un’ora contro il Sassuolo per la sfida valida per la 17/a giornata di Serie A. Al Mapei Stadium Gattuso cercherà di trovare una vittoria che ormai manca da due mesi. L’allenatore calabrese conferma Meret tra i pali con Di Lorenzo e Mario Rui ad agire sulle fasce: al centro ci sono Manolas e Luperto. L’unico cambio riguarda la cabina di regia con Fabian Ruiz e lo spostamento di Allan come interno: ci sarà anche Zielinski. Tridente offensivo composto da Callejon, Insigne e Milik: Mertens partirà inizialmente dalla panchina.

De Zerbi opta per il 4-2-3-1 con Duncan, Traore e Boga alle spalle dell’unica punta Caputo. Non ci sarà Berardi acciaccato. In porta Pegolo con Muldur, Marlon, Peluso e Kyriakopoulos a comporre la linea difensiva. In mediana giocheranno Obiang e Locatelli.

Sassuolo-Napoli, formazioni ufficiali