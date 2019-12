Calciomercato Napoli, svolta Callejon: firma vicina

Pronta la rivoluzione in attacco col possibile addio di Josè Maria Callejon che potrebbe finire al Dalian di Hamsik e Benitez.

Nel prossimo calciomercato di gennaio il Napoli punta ad un centrocampista da regalare al tecnico Gattuso, visti anche gli esperimenti di Allan e Fabian Ruiz falliti, ma ci sarà anche modo di lavorare in via definitiva sul futuro di calciatori in scadenza come Dries Mertens e Josè Callejon. Lo spagnolo titolare due volte su due con il nuovo allenatore sembra comunque al momento il più lontano dalla maglia azzurra nonostante la clamorosa grinta tirata fuori nel finale della sfida vinta ieri con sangue e sudore al ‘Mapei’ contro il Sassuolo. Esultanza rabbioso quella dell’esterno spagnolo apparso sinceramente felice per il successo che mancava da ormai due mesi in campionato. Eppure questi tre punti contro i neroverdi di De Zerbi non sembrano poter rappresentare un nuovo punto d’inizio per Callejon, ancora attratto dalle sirene cinesi.

Calciomercato Napoli, sirene cinesi: Callejon vicino al Dalian

Potrebbe dunque profilarsi all’orizzonte una vera e propria rivoluzione in attacco per Gattuso che prossimamente potrebbe dunque perdere Josè Callejon, perno offensivo per praticamente tutti gli allenatori del Napoli degli ultimi anni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Repubblica’ infatti lo spagnolo sarebbe ormai ad un passo dalla firma con i cinesi del Dalian, squadra che presenta tra le proprie fila ben due ex azzurri di lusso come Marek Hamsik e Rafa Benitez. Un discorso questo della partenza che sembra abbracciare, magari con altri lidi, anche Dries Mertens, anche lui a scadenza contrattuale nel giugno 2020. Entrambi i pilastri del Napoli delle ultime annate sembrano infatti poco propensi a rinnovare i rispettivi accordi.

Per il belga nelle scorse settimane si è parlato molto anche di Bundesliga, e di un eventuale interesse del Borussia Dortmund tutto da verificare.