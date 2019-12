Occhi in casa Arsenal per il Napoli che oltre a Lucas Torreira monitora anche Kolasinac per la fascia sinistra. Duello con la Roma.

Non solo il centrocampo per il Napoli che a gennaio dovrà necessariamente dar fondo alle risorse economiche del club per provare a puntellare la rosa di Gattuso in vista di una seconda parte di stagione nella quale gli azzurri dovranno provare a colmare il gap accumulato finora con la zona Champions. In questa stagione, più che in quelle precedenti, il mercato invernale potrebbe aiutare in maniera concreta il club di De Laurentiis che punta a rinforzare sia il centrocampo che la difesa, in particolare a sinistra. Ghoulam infatti non ha mai convinto quest’anno, considerati anche i molteplici problemi fisici, e non è da escludere una sua cessione magari già a gennaio. Gattuso ha quindi bisogno di un rinforzo sull’out di sinistra e chissà che non possa arrivare proprio dall’Arsenal, club dove gioca anche Lucas Torreira, obiettivo numero uno per la mediana.

Calciomercato Napoli, duello con la Roma per Kolasinac: caccia al nuovo Ghoulam

Negli ultimi tempi per la corsia mancina si è parlato molto anche di Ricardo Rodriguez che sembrerebbe però indirizzato verso altre mete. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sports News’, però, il Napoli avrebbe individuato nel terzino bosniaco dell’Arsenal, Sead Kolasinac, un possibile obiettivo per la fascia che attualmente vede arruolabile il solo Mario Rui con Ghoulam ancora fermo ai box e che viene al contempo monitorato dal Marsiglia. 16 presenze in stagione un piccolo problema alla caviglia che dovrebbe comunque farlo ritornare a gennaio, giusto in tempo per rispondere alla corte azzurra. Kolasinac però non piace soltanto agli azzurri: il suo nome è stato, infatti, accostato anche alla Roma che l’avrebbe individuato come possibile erede di Kolarov.