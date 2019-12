Calciomercato Napoli, assalto per l’attaccante in caso di addio di Mertens

Nuova idea per l’attacco del Napoli: se parte Mertens, ci sarà l’assalto per il bomber polacco che sta tradendo le aspettative: la strategia

Da eroe a seconda scelta. Il Napoli starebbe valutando anche l’idea di acquistare l’attaccante del Milan, Krzyzstof Piatek, che non sta vivendo un buon momento di forma in maglia rossonera. Il centravanti polacco ha messo a segno soltanto quattro reti in questa prima parte di stagione e così, in caso di addio di Mertens, la società partenopea potrebbe pensare proprio a lui, come svelato da Tuttosport. Il connazionale di Milik conosce, inoltre, molto bene Gattuso dopo l’avventura condivisa nello scorso anno. Il presidente della società partenopea, Aurelio De Laurentiis, inoltre, sarebbe pronto a sferrare l’attacco vincente visto anche come il valore del giocatore rossonero si sia abbassato notevolmente dopo l’exploit tra Genoa e Milan.

Calciomercato Milan, voglia di riscatto per Piatek

Ancora pochi giorni, poi partirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Il Napoli starebbe così vagliando nuove ipotesi per non farsi trovare impreparato. Nelle ultime ore lo stesso folletto belga avrebbe rifiutato l’offerta del Borussia Dortmund, ma con lo stesso giocatore sarebbe propenso a firmare il rinnovo contrattuale con il club azzurro. La sua decisione definitiva potrebbe arrivare a breve con lo stesso De Laurentiis già al lavoro da diverso tempo per rinforzare la rosa del neo-tecnico Gattuso. Dopo la programmazione effettuata con Ancelotti, le dinamiche sono cambiate con il successivo cambio di sistema di gioco. Piatek rappresenterebbe così l’occasione di mercato da cogliere al volo, soprattutto se dovesse salutare un simbolo come “Ciro” Mertens. La voglia di riscatto del polacco è tanta, soprattutto dopo una prima parte di stagione da dimenticare totalmente. A secco per tante sfide, l’ex Genoa non riesce a rivivere i momenti d’oro della scorsa stagione. Gattuso e il Napoli potrebbero così venirgli in aiuto.