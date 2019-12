Sempre più vicina la chiusura dello scambio Llorente Politano: il Napoli starebbe stringendo per l’esterno offensivo, già cercato esattamente un anno fa

Il Napoli continua a lavorare in ottica futura in vista della prossima sessione di calciomercato. La società partenopea sarebbe vicinissima alla chiusura dello scambio con l’Inter tra Llorente e Politano come svelato da Sky Sport. Ci sono stati passi in avanti con le due società pronte a chiudere in tempi brevi l’operazione. L’Inter stava cercando da tempo un’alternativa valida a Romelu Lukaku. Dopo ormai aver abbandonato la pista che porta a Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea, ecco l’idea suggestiva di mercato che accontenterebbe tutte le parti coinvolte. Si starebbe trattando in queste ore sulla base di un prestito di sei mesi per poi provare ad inserire diverse formule in ottica futuro. L’ariete spagnolo conosce molto bene Conte fin dai tempi della Juventus e rappresenterebbe il sostituto ideale dell’attaccante belga.

Calciomercato Napoli, c’è l’ok di Gattuso per Politano

Verso l’addio all’Inter, invece, Matteo Politano. La storia d’amore con i nerazzurri non è stata mai vissuta appieno, ma dopo l’addio di Spalletti con il successivo arrivo di Conte le cose sono alquanto peggiorate. Sotto la gestione del tecnico di Certaldo l’ex Sassuolo ha collezionato diverse prove di alto livello, mentre con l’allenatore leccese ha perso da subito terreno nelle gerarchie. Nell’ultima sfida contro il Genoa al posto dello squalificato Lautaro Martinez lo stesso tecnico nerazzurro gli ha preferito il classe 2002, Sebastiano Esposito, che ha firmato così anche la sua prima rete in Serie A. Per l’esterno offensivo romano sarebbe arrivato anche l’ok di Rino Gattuso, che predilige un gioco con i due esterni d’attacco a piedi invertito per convergere al centro del campo. Ancora pochi giorni, poi inizierà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato.