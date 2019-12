Fabian Ruiz del Napoli è il primo obiettivo di mercato del Real Madrid in vista della prossima finestra estiva di mercato.

Il destino di Fabian Ruiz non sembra più così legato a quello del Napoli. Dalla Spagna il Real Madrid preme e De Laurentiis potrebbe anche approfittarne per piazzare una grande plusvalenza. Il centrocampista spagnolo arrivato dal Betis due estati fa è sempre corteggiatissimo in patria come sottolineato anche dall’edizione odierna di ‘AS’ che svela come Fabian sia il primo obiettivo di mercato del Real Madrid in vista della prossima estate con Florentino Perez pronto a tutto pur di strappare il centrocampista al Napoli. La dirigenza dei ‘Blancos’ ha infatti già incassato il sì del calciatore, fattore che ha consentito di intensificare nelle ultime ore i contatti tra le parti. Quello del club della capitale spagnola è di fatto un interesse datato nei confronti di Ruiz ma nella scorsa estate non hanno spinto sull’acceleratore vista la forte resistenza di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, il Real Madrid cambia passo per Fabian Ruiz

Le cose però ora sembrano essere cambiate. C’è ottimismo crescente dal mese di ottobre in casa Real Madrid. Il Napoli infatti nell’ultimo periodo ha avviato i contatti per rinnovare il contratto di Fabian Ruiz, provando anche ad inserire una clausola rescissoria alta. Il centrocampista però è disposto a prolungare ma a patto che all’interno del contratto venga inserita una clausola al massimo di 100 milioni di euro che il Real possa quindi soddisfare in seguito.

Secondo ‘AS’ determinante potrebbe essere anche l’addio al Napoli di Carlo Ancelotti, che aveva fortemente voluto lo spagnolo in azzurro strappandolo all’accesa concorrenza dei club iberici grazie ad una telefonata. Un rapporto quindi certamente più intenso e significativo rispetto a quello che sta nascendo ora con Gattuso che lo sta comunque mettendo al centro del progetto.