In casa Napoli può farsi largo un nuovo nome per il centrocampo in vista della prossima stagione: si tratta di Giacomo Bonaventura.

La dirigenza del Napoli lavora in sede di calciomercato tra presente e futuro. Per l’immediato l’obiettivo è sempre il regista da regalare quanto prima a Gattuso per impostare al meglio il suo nuovo 4-3-3, mentre per il prossimo anno gli azzurri si guardano intorno alla ricerca delle migliori occasioni. In tal senso spunta una nuova idea proveniente direttamente dal Milan. Si tratta di Giacomo Bonaventura, polivalente centrocampista rossonero in grado di giocare sia da mezzala a tre che da esterno a quattro grazie alle sue enormi capacità di adattamento e spirito di sacrificio. Il calciatore sarebbe in rottura con il Milan con il rinnovo di contratto al momento in discussione e secondo quanto scrive l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, l’agente Mino Raiola avrebbe già sondato il terreno con due club di Serie A.

Calciomercato Napoli, Bonaventura a zero: sondaggi da Raiola

Stando a quanto rivelato oggi dal quotidiano sportivo piemontese, in ambito rossonero va monitorata attentamente la situazione di Giacomo Bonaventura. Il club milanista starebbe infatti tergiversando per quanto riguarda il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo giugno, motivo per cui l’agente del calciatore, Mino Raiola, avrebbe già sondato il terreno con Roma e Napoli dove, inoltre, potrebbe ritrovare nel caso anche Gennaro Gattuso in panchina dopo l’esperienza in rossonero. Un caso particolare quello di Bonaventura paragonabile, seppur in termini differenti, a quelli dei prolungamenti contrattuale di Mertens e Callejon che per il momento sembrano lontani dalla firma.

Jack Bonaventura, centrocampista classe 1989, pare finalmente aver risolto i suoi molteplici problemi fisici, trovando maggior continuità in questa stagione soprattutto con Pioli in panchina. 10 presenze e due reti di cui una al Napoli per l’ex atalantino che per giugno potrebbe rappresentare una chance ghiotta di inserire un rinforzo d’esperienza e poco costoso nella rosa azzurra.