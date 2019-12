Calciomercato Napoli, non solo l’Inter per Llorente: spunta una nuova pretendente

Non solo l’Inter di Antonio Conte su Fernando Llorente che sarebbe finito anche sul taccuino della dirigenza della Fiorentina. Pronta la formula.

È una dirigenza impegnatissima quella che a gennaio si ritroverà a lavorare senza sosta tra rinnovi, entrate ed uscite con la riapertura del calciomercato. Tanti i nomi soprattutto a centrocampo per potenziare la rosa di Gattuso, mentre in uscita oltre ai calciatori in scadenza contrattuale e ai soliti Ghoulam e Hysaj, spicca anche il profilo di Fernando Llorente. Lo spagnolo è arrivato a Napoli nelle battute conclusive del mercato estivo a parametro zero per andare ad occupare lo slot di vice-Milik. Un altro attaccante di peso capace di spaccare le partite negli ultimi 20 minuti assicurando sponde, gol e quella giusta esperienza che spesso è mancata alla fase offensiva azzurra. Inizio al top per Llorente con i gol a Lecce e Liverpool prima di una leggera flessione nell’ultima fase del 2019.

Calciomercato Napoli, c’è anche la Fiorentina per Llorente

Nonostante l’ottimo impatto con il mondo Napoli negli ultimi giorni si è parlato insistentemente di un possibile scambio di prestiti con l’Inter tra lo stesso Llorente e Matteo Politano. Due pedine che a ruoli invertiti andrebbero a tappare i rispettivi buchi d’organico con lo spagnolo perfetto vice-Lukaku e l’esterno italiano a dare alternanza concreta a Callejon nel tridente. L’ex attaccante della Juventus era un pupillo di Ancelotti, visto anche l’alto minutaggio, mentre con Gattuso è diventato la terza scelta dopo Milik e Mertens. Proprio per questo un addio anticipato non sarebbe del tutto da escludere. Intanto in tal senso l’edizione odierna de ‘La Nazione’ ha fatto il punto sull’attacco della Fiorentina che pure cerca un centravanti. Le prime due opzioni oltre a Cutrone portano a Zaza del Torino e Piatek del Milan, mentre la nuova pista è rappresentata proprio da Fernando Llorente che potrebbe anche decidere di non attendere la valutazione di Gattuso lanciandosi in una nuova avventura. Il club viola sarebbe disposto a trattare per un prestito.