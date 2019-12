Calciomercato Napoli, futuro Elmas: parla il padre-agente

Eljif Elmas sta conquistando, a poco a poco, il Napoli. Lo stesso padre-agente del macedone ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.it

Nei giorni scorsi il centrocampista macedone del Napoli, Eljif Elmas, è stato dato per partente dopo pochi mesi in maglia azzurra. Ai microfoni di calciomercato.it è intervenuto il padre-agente del giocatore che ha voluto chiarire la sua posizione del figlio: “Resta al Napoli! Non sono veri i rumors sul Besiktas, tante squadre italiane ed europee lo volevano nella scorsa estate, ma ancora oggi riteniamo il Napoli la scelta giusta”. Il giocatore originario di Skopje ha collezionato 14 presenze tra campionato e Champions distribuite in 545 minuti finora in stagione. Ora con l’avvento della gestione Gattuso, a partire dalle prime sfide del 2020 potrebbe trovare tanto spazio.

Calciomercato Napoli, l’ambientamento di Elmas

Lo stesso padre-agente del macedone, poi, ha svelato brevemente l’esperienza in azzurro: “I primi sei mesi in una nuova squadra sono sempre importanti per un calciatore. Ora lui conosce meglio la Serie A e ci aspettiamo una seconda parte di stagione migliore. L’ambizione personale è invece vincere un giorno il Pallone d’Oro”. In giornata lo stesso Djevat Elmas aveva rilasciato altre dichiarazioni ai microfoni de “Si Gonfia La Rete”: ” Napoli è una città bellissima, così come l’Italia che è un paese bellissimo. Se proprio devo scegliere qualcosa la pizza e il caffè sono super: adoro queste due cose. Qui siamo veramente felici”. Nel centrocampo a tre impiantato dallo stesso Gattuso Elmas troverà sicuramente più spazio come interno per mettere in mostra tutte le sue qualità. Nei giorni scorsi, infine, lo stesso giocatore azzurro è stato premiato come miglior macedone della stagione con la speranza di essere protagonista anche nel 2020 con la maglia del Napoli.