Prende quota il nome di Mattia De Sciglio per il Napoli che potrebbe finire in una maxi operazione tra azzurri e bianconeri con Hysaj coinvolto.

Cristiano Giuntoli è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso, che potrebbe non essere potenziata solo a centrocampo, ma anche in difesa ed in particolar modo sulle fasce. Il Napoli infatti vive un vero e proprio vuoto di potere a sinistra dove gioca con continuità, al netto di infortuni, il solo Mario Rui, mentre Ghoulam sta vivendo un’altra annata da comparsa e Hysaj è sulla lista dei partenti sin dallo scorso luglio. Proprio il polivalente terzino albanese potrebbe essere il prossimo a partire, regalando una ghiotta chance alla dirigenza azzurra. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ lancia infatti una indiscrezione che riguarda l’interesse azzurro per Mattia De Sciglio, terzino della Juventus che potrebbe arrivare alla corte di Gattuso in un possibile scambio proprio con lo stesso Hysaj.

Calciomercato Napoli, Hysaj pedina per De Sciglio: possibile scambio

Il terzino albanese piace molto a Maurizio Sarri e a gennaio potrebbe lasciare Napoli dove non sta trovando molto spazio, chiuso a destra dall’esplosione di Di Lorenzo. L’ex empolese sarebbe inoltre pronto per lo scacchiere tattico del tecnico bianconero, che lo ha già allenato nelle precedenti esperienze. Secondo la rosea quindi la prospettiva potrebbe essere quella di uno scambio Hysaj-De Sciglio che potrebbe soddisfare entrambe le società e soprattutto gli allenatori in cerca di rinforzi in difesa. Il discorso è quindi simile anche per il terzino italiano, capace di giocare in egual modo su entrambe le corsie difensive, che è chiuso a destra soprattutto da Cuadrado e Danilo e che a gennaio potrebbe dunque pensare di andare a caccia di una nuova avventura.

L’ostacolo principale potrebbe in tal senso essere rappresentato dall’interesse manifestato dal PSG negli ultimi mesi per De Sciglio.