Rinnovo Fabian Ruiz, discorso ancora chiuso. Sirene spagnole su di lui

Rinnovo Fabian Ruiz, il calo di rendimento avuto in questa stagione dallo spagnolo complica le trattative sul rinnovo. Il Real Madrid resta alla finestra

Fino a pochi mesi fa sembrava solo una formalità, ma dall’ammutinamento post Napoli-Salisburgo adesso anche il rinnovo di Fabian Ruiz sembra lontano dall’accordo. Il centrocampista spagnolo sicuramente non è stato tra i protagonisti in positivo di questo disastroso avvio di stagione da parte degli azzurri, e i discorsi per il rinnovo abbozzati quest’estate non hanno mai avuto un seguito concreto. Se il Napoli non dovesse centrare la qualificazione in Champions League, ecco che il nome del nazionale spagnolo potrebbe entrare in orbita mercato, con Barcellona e Real Madrid che incombono.

Rinnovo Fabian Ruiz, determinanti i prossimi mesi. Ma la Liga chiama

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, per adesso in casa Napoli non sono arrivate offerte concrete per Fabian Ruiz da parte di Barcellona e Real Madrid, ma se dovessero arrivare difficile che il nazionale spagnolo resista al richiamo della Liga, tornando dalla porta principale. Sulla questione rinnovo invece il problema principale resta quello legato al suo rendimento. Se la seconda parte di stagione dovesse continuare sulla falsa riga della prima, difficile che Aurelio De Laurentiis accetti di aumentare lo stipendio a Fabian Ruiz, che ha comunque un accordo valido ancora per 3 anni e mezzo, fino a giugno 2023. In ogni caso, se il Real Madrid è interessato ad acquistare il calciatore, il patron azzurro non si siederà a nessun tavolo se non arriverà un offerta da almeno 70 milioni di euro.